Son dakika... İkinci saldırı bu sabah başladı! Gruplar halinde teslim oluyorlar...

Kerkük'ün batısındaki Havice ve çevresindeki IŞİD teröristlerini hedef alan operasyonun ikinci adımı bu sabah hayata geçti. Dağılan terör örgütünün üyeleri gruplar halinde teslim oluyor, son olarak 250 terörist aynı gün yakalandı.

Irak, Kerkük'e bağlı Havice ilçesindeki IŞİD teröristlerini temizlemek için başlattığı operasyonda ikinci aşamaya geçti.

Başbakan Haydar el İbadi, "Kerkük'ün batısındaki tüm bölgeleri kapsayan Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasını Sabaha karşı başlattık" açıklamasını yaptı.

Operasyonda ilk saldırılar, 21 Eylül sabahı başlamıştı.

Yerel kaynaklar, sayıları 200'ü geçen teröristin Abbasid ve çevresinde teslim olduğunu bildiriyor. Bir haftayı aşkın bir sürede teslim olanların sayısı 600'ü aşmış durumda.

Kerkük, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani'nin gerçekleştirdiği tartışmalı referandumun en kritik kenti durumunda. Kerkük'te Türkmenler, Araplar ve Kürtler birlikte yaşıyor.

9 Temmuz'da elindeki en büyük kent Musul'u yaklaşık dokuz aylık bir operasyondan sonra kaybeden terör örgütü IŞİD, Türkmen kenti Telafer'i de Ağustos'ta yitirmişti.

Bağdadi'den yeni ses kaydı

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde halifelik ilan eden örgüt, kısa sürede Irak topraklarının büyük bir kısmını kontrolü altına almıştı. Bugüne gelindiğinde ise, katil sürüsü elinde tuttuğu bölgelerin dörtte üçünden fazla bölümünden temizlendi.

El Nuri Camii'nde hilafeti ilan eden IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye ait yeni ses kaydı da dün akşam yayınlandı. Terör örgütüne dair hesapların paylaştığı kayıtta Bağdadi, Kuzey Kore-ABD geriliminden söz ediyor. 46 dakikalık ses kaydında ayrıca Musul'dan da bahsediliyor.

Rusya, geçtiğimiz Haziran ayında Bağdadi'yi öldürdüğünü duyurmuştu ancak Batılı istihbarat örgütleri bu açıklamaya ihtiyatlı yaklaştı.

IŞİD karşıtı koalisyonun ABD'li sözcüsü Albay Ryan Dillon, Kasım 2016'dan bu yana ortaya çıkan ilk ses kaydını "Bağdadi'nin öldüğüne dair doğrulanabilir bir kanıt elde edene kadar yaşıyor olduğunu varsayacağız" sözleriyle değerlendirdi.

BBC'ye bilgi veren ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilileri, ses kaydını incelediklerini söyledi.

ABD'den Libya'da IŞİD'e hava saldırıları

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), IŞİD'in Libya'daki eski kalesi Sirte'nin 160 kilometre güneydoğusunda bazı terör hedeflerine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Salı günü yerel saatle 14.50'de bombardımana başlayan savaş uçakları, çok sayıda teröristi öldürdü.

ABD geçen hafta da aynı bölgede bir kampı vurmuş, 17 militan ölmüştü.

Halifelik çöküyor!

Suriye'de büyük darbe yiyen katil sürüsü, halihazırda Irak-Suriye sınırında geniş bir alanı kontrol etse de adım adım eriyor. Irak'ta Kerkük'ün batısındaki küçük alan ve sınırdaki El Kaim çevresi dışında IŞİD her yerden sürüldü.

Kanlı terör örgütü IŞİD, son üç yıl içinde Irak ve Suriye'de yaklaşık 100 bin kilometrekareyi bulan bölgeyi kaybetti. Yitirilen alan Irak'ta ve Suriye'de yüzde 80'i aştı.

Fiili başkent ilan ettiği Suriye Rakka'nın büyük çoğunluğunu yitiren terör örgütü, doğudaki Deyr ez Zor'da da çekiliyor.

Rusya, Eylül ayı içerisinde Suriye'de IŞİD'in kontrolünde yalnızca 27 bin kilometrekarelik bir alan kaldığını duyurmuştu.