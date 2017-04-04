Son dakika... İdlib'deki yaralılar Türkiye'ye getiriliyor

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin batısındaki İdlib'de düzenlediği klor gazı saldırısı, 100'den fazla sivilin ölümüne yol açtı. Han Şeyhun kasabasında 500'den fazla insanın etkilendiği saldırıda yaralananların bazıları Türkiye'ye getiriliyor.
Hatay'dan yola çıkan 30 ambulansın Cilvegözü Sınır Kapısı'na gittiğini bildiren Anadolu Ajansı, ilk yaralıların Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını duyurdu.
Yaralılar, sınır kapısında özel kıyafetler giymiş sağlık ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra Türkiye'ye alınıyor.
Gün içinde birçok yaralının daha Hatay'a getirilmesi bekleniyor.
TÜRKİYE'YE GETİRİLEN 6 YARALIDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ
Suriye’de rejime ait uçakların İdlib'in Han Şeyhun ilçesine düzenlediği zehirli gaz kullanılan hava saldırılarında yaralananlardan Türkiye’ye getirilen 1'i hayatını kaybetti. Tam donanımlı ambulanslar ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki devlet hastanesine getirilen 6 yaralı tedavi altına alındı. Yaralılardan biri hayatını kaybetti.
Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde yaralı sayısının artması ihtimaline karşı tedbirler alındı.