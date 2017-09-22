Son Dakika! İBB Başkanı Topbaş İstifa Etti

Son dakika... Hakkında istifa ettiği yönünde iddialar çıkan İBB Başkanı Kadir Topbaş, düzenliği basın toplantısında görevi bıraktığını açıkladı.

Başkanı Kadir Topbaş, istifa ettiği yönündeki iddiaların ardından basın açıklaması yaptı. Topbaş, bugün itibariyle görevi bıraktığını ve istifa ettiğini açıkladı. Kırgın olmadığını belirten Topbaş, her zaman AK Paarti'ye bağlı kalacağını söyledi.

İşte Kadir Topbaş'ın açıklamasından satır başları:

Hicri miladın tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum.

Partim ve genel başkanım uygun gördüler ve 2004 yılında İBB Başkanlığını bana tevdi ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Beni İstanbul sathına çıkardılar ve beni burada başkanlık yapma şerefini verdiler.

Üzerimde hakkı olan herkese tek tek teşekkür ediyorum.

"GÖREVİMİZİ HİÇ İHMAL ETMEDİK"

Göreve geldiğimde emaneti devraldığımı söyledim. Hep de emanet olarak baktım. Kendi iş hayatıma, dostlarıma bu kadar zaman ayırmadım. Yememizi, içmemizi zaman zaman ibadetimizi aksattık ancak görevlerimizi ihmal etmedik.

"HATA İLE İHANET BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI"

Şunu gururla ifade etmek isterim ki, günü geçmişi beraberce yaşadık. Bu şehirde sayın Cumhurbaşkanımızın görev yapmadan önceki dönemleri de hatılarız. Hava kirliliğini, kirli suları gördük. Biz de hata yapmamaya çalıştık. Hata yapılabilir. Ama asla ihanet etmedik.

Hata ile ihanet birbirine karıştırılmamalı. Onurluyum ve gururluyum.

Borçlu bir belediye bırakmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma teşekkür ediyorum. Hayatımda yorgunluk kelimesini hiç kullanmadım. Yorgunluk beyinde biter.

Hayırla yad edilmek amacımız vardı. Vatandaşlarımız da gönüllerinde yer verdiler ve ben de orada hep kalmak istiyorum.

"BUGÜN GÖREVİMİ BIRAKIYORUM"

İstanbullulara tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem. Asla etmem. Ben bugün itibarıyla buradaki belediye başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin bir üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz.

Bugün MGK toplantısı var. Yarın Meclis toplanacak. Türkiye'nin gündemi ben olamam. Biz 80 milyon olarak sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmalıyız. Hedefimiz 2023'tür, 2071'dir.

Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, bana bu görevi tevdi ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bugün itibariyle tüm İstanbullulardan müsaade istiyorum. Kırgınlığım yok. Her zaman partimin yanındayım, partimin üyesiyim, siyasetin içindeyim.