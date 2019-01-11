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Son dakika.. Hulusi Akar açıklama yaptı. Operasyon için hazırlıklar sürüyor

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Son dakika.. Hulusi Akar açıklama yaptı. Operasyon için hazırlıklar sürüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

Akar sözlerine şöyle devam etti: "(Fırat'ın doğusu) Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı. Tek hedefimiz teröristlerdir. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor.'' dedi.

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