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Son dakika: Hrant Dink davasında flaş gelişme!

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Son dakika: Hrant Dink davasında flaş gelişme!
Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında çok önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 51 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında,  aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı  Zekeriya Öz, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı,  gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ercan Gün ile meslekten ihraç edilen Tuğgeneral  Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Trabzon Jandarma  İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldızİstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi  yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında  iddianame hazırlandı.

Hrant Dink'in, 19 Ocak 2007'de genel yayın yönetmeni olduğu,  Şişli'deki Agos gazetesinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını  kaybetmesine ilişkin açılan dava haricinde, cinayetin FETÖ ile bağlantısını  ortaya çıkaran en kapsamlı soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan  122 sayfalık üçüncü iddianamede, FETÖ elebaşısı Gülen ve örgütün iltisaklı olduğu  tespit edilen üyeler ile dönemin jandarma görevlileri ve gazetecilerin de  aralarında bulunduğu 28'i tutuklu, 8'i yakalamalı 51 şüpheli yer aldı.

İddianamede, Dink ailesinden Arat Dink, Delal Dink, Hasrof Dink, Rahil  Dink ve Sera Dink ''şikayetçi'' sıfatıyla bulunuyor.

İddianamede, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz,  kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciler Adem  Yavuz Arslan, Ercan Gün, Faruk Mercan, Muammer Ay, avukat Halil İbrahim Koca ile  meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma  Komutanı Ali Öz, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız, İstanbul  Jandarma İstihbarat görevlisi yüzbaşı Muharrem Demirkale ile cinayet döneminde  İstanbul ve Trabzon'da çalışan jandarma görevlileri Yavuz Karakaya, Ecevit Emir,  Ali Barış Sevindik, Eyüp Temel, Metehan Kadir Yıldırım, Veysel Şahin, Önder Araz,  Osman Kırçalı, Ergün Yorulmaz,  Atilla Güçlüoğlu, Birol Ustaoğlu, Metin Balta,  Murat Bayrak, Yüksel Avan, Volkan Şahin, Ünsal Gürel, Şeref Ateş, Okan Şimşek,  Hüseyin Yılmaz, Gazi Günay, Cevat Eser, Adnan Acar, Rahmi Özer, Mustafa Küçük,  Musa Yıldırım, Mikdat Özbek, Emre Cingöz, Yusuf Bozca, Abdullah Dinç, Bekir  Yokuş, Hacı Şefik Şimşek, Niyazi Malkoç, Resül Kütükoğlu, Ahmet Faruk Aydoğdu  ''şüpheli'' sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, ayrıca bir yayınevinin sahibi olan Adem Sarıgöl ile  cinayet döneminde çeşitli rütbelerde görevli polisler Tevfik Cantürk, Ahmet  Çetiner, Metin Balta, Yakup Kurtaran ve Metin Canbay da şüpheli olarak bulunuyor.

Başsavcılığın onayladığı iddianame, Dink cinayetine ilişkin ana  davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine birleştirilmesi talebiyle  gönderildi. Mahkeme heyeti, 15  gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi  yönünde bir karar vermesi bekleniyor. Heyetin, kabul kararı vermesi halinde  şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

CEZA İSTEMLERİ

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