Son dakika… Hakkari’den acı haber: İki asker şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bu sabah 1 binbaşı 3 uzman çavuş, İkiyaka Dağları'nın sarp ve karla kaplı bölgesinde arazi taramasında uçuruma yuvarlandı. Binbaşı Kürşat Selim Şenol ile bir uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı.

Yüksekova İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki İkiyaka Dağları’nın 3 bin 750 rakımında sarp ve yer yer karlı bölgesinde, güvenlik güçleri bu sabah arama tarama faaliyetine çıktı. Güvenlik güçleri operasyonu sürdürürken, yaya olarak ilerleyen bir grup asker uçuruma yuvarlandı. İlk bilgilere göre kazada, uçuruma yuvarlanan Binbaşı Kürşat Selim Şenol ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuşlar Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

TSK’dan yapılan açıklamada ise “15 Nisan 2017 tarihinde saat 05.40 sularında, Şehit Tnk.Yb. İhsan Ejdar Operasyonu kapsamında; Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka/Davulcu Tepe mevkiinde pusu ve güvenlik maksadıyla bulunan birliğimizden 3 kahraman silah arkadaşımız, bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan aşağıya düşmüşlerdir. Meydana gelen olay neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız hafif yaralı olarak derhal Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilmiştir” denildi.