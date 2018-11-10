Son dakika... Hakkari'de mühimmat infilak etti: Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir karakolda arızalı mühimmat infilak etti. Yaralı askerlerin olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu 25 askerin yaralandığını 7 askere ise ulaşma çalışmalarının devam ettiğini duyurduOlay, saat 17.00 Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyündeki Süngü Tepe üs bölgesindeki karakolda meydana geldi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personelin yaralandığı bildirildi.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır" denildi.

Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamanın ardından Hakkari'ye geldi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de bu akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 25 askerin yaralandığını, 7 askerin de arandığını açıkladı.

Açıklama şöyle: "Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."