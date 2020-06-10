Son dakika haberi: Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak?

on dakika haberi… Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından nikah ve düğün salonlarının açılış tarihi belli oldu. Başkan Erdoğan, dünkü toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, düğün salonlarının açılacağı tarihi de duyurdu.

2.5 aylık aranın ardından dün ilk kez yüz yüze bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, düğün salonlarının açılış tarihine yönelik beklenen kararı açıkladı. Başkan Erdoğan düğün salonlarının açılış tarihini son dakika haberi olarak duyurdu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetlerine ara verilen düğün salonlarının açılış tarihi Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. Buna göre "Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman başlayacak?" İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti ve 'Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Başkan Erdoğan, düğün salonlarının açılma tarihi hakkında şunları söyledi;

Başkan Erdoğan, konuya yönelik şu sözleri kullandı:

Nikah salonları, 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.

KIR DÜĞÜNLERİNE TALEP ARTTI

Evlenme planları yapan çiftler, kapalı alan yerine daha çok açık alan düğünlerine yöneldi. Bu kapsamda Ankara'da özellikle kır düğünlerine olan talep arttı. Kır ve bahçe konseptinde düğün yaparak evlenmek isteyenlerin oranı geçmiş yıllara göre 3-4 kat arttı.

Kaynak: Sabah