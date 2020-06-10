  • BIST 110.179
  • Altın 374,733
  • Dolar 6,7833
  • Euro 7,6966
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAŞok Haber DJ Caner Çalışır Vefat Etti İddiası Doğru Mu ?

Son dakika haberi: Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak?

»
Son dakika haberi: Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak?
on dakika haberi… Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından nikah ve düğün salonlarının açılış tarihi belli oldu. Başkan Erdoğan, dünkü toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, düğün salonlarının açılacağı tarihi de duyurdu.

2.5 aylık aranın ardından dün ilk kez yüz yüze bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, düğün salonlarının açılış tarihine yönelik beklenen kararı açıkladı. Başkan Erdoğan düğün salonlarının açılış tarihini son dakika haberi olarak duyurdu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetlerine ara verilen düğün salonlarının açılış tarihi Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. Buna göre "Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman başlayacak?" İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti ve 'Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Başkan Erdoğan, düğün salonlarının açılma tarihi hakkında şunları söyledi;

 

Başkan Erdoğan, konuya yönelik şu sözleri kullandı:

Nikah salonları, 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.

KIR DÜĞÜNLERİNE TALEP ARTTI

Evlenme planları yapan çiftler, kapalı alan yerine daha çok açık alan düğünlerine yöneldi. Bu kapsamda Ankara'da özellikle kır düğünlerine olan talep arttı. Kır ve bahçe konseptinde düğün yaparak evlenmek isteyenlerin oranı geçmiş yıllara göre 3-4 kat arttı.

Kaynak: Sabah

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsanlık Uyutulur, Kaos Uyumaz!31 Mayıs 2020 Pazar 11:30
  • Yaz Dostum!30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:38
  • Sağlık Bakanlığından AVM'ler İçin Yeni Normal Kararları28 Mayıs 2020 Perşembe 15:22
  • Aile Sağlığı Merkezlerinde Yeni Normal Nasıl Olacak?28 Mayıs 2020 Perşembe 14:47
  • İstanbul'da Bir Hafta Yağmur Var!28 Mayıs 2020 Perşembe 12:48
  • Flaş... Flaş... Cuma Namazı Kılınacak Camiler Belli Oldu!28 Mayıs 2020 Perşembe 12:34
  • Bu Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı?28 Mayıs 2020 Perşembe 11:49
  • Salgını Kontrol Altına Almışlardı!28 Mayıs 2020 Perşembe 11:48
  • Artvin'e Göktaşı Düştü İddiası28 Mayıs 2020 Perşembe 10:53
  • Yaz Dostum!28 Mayıs 2020 Perşembe 00:29
    • Ege'de Yapılan Tacizlerin İzahı Mümkün Değildir
    • Hande'den Kerem'e Flaş Sözler!
    • İstanbul'da 65 Yaş Üstü Seyahat İzin Kuyruğu
    • HES Kodu nedir? HES Kodu Nasıl Alınır?
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim