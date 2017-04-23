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Son dakika haberi… Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

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Son dakika haberi… Çatışmada yaralanan asker şehit oldu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 asker yapılan tüm müdahalelere şehit olurken, 2 askerin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesine bağlı 8 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bölgede operasyon başlatıldı. İki gün önce başlatılan operasyonda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı.

Çatışmada ağır yaralanan ve helikopterle Diyarbakır’a kaldırılan 3 askerden 1’i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 2 askerin tedavisi devam ederken, bölgede teröristlerle güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmanın devam ettiği belirtildi.

HATAY DÖRTYOL’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 26 yaşındaki Mehmet Özal’ın Hatay’ın Dörtyol İlçesi’ndeki baba ocağına ateş düştü.

Diyarbakır Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Mehmet Özal´ın şehadet haberi, Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Yetkililerden acı haberi alan baba Yılmaz ile anne Urkiye Özal gözyaşlarına boğuldu, fenalık geçirdi. Özal çiftine hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayraklarının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Bekar olan 5 çocuklu ailenin en büyüğü şehit uzman çavuş Mehmet Özal’ın, yarın öğle namazına mütakip Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

İHA

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