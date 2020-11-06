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Son dakika haber: Rusya'dan şoke eden haber geldi, Kremlin'den jet yanıt... Putin hasta mı?

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Son dakika haber: Rusya'dan şoke eden haber geldi, Kremlin'den jet yanıt... Putin hasta mı?
Dünya gündemi ABD başkanlık seçimlerine kilitlenmişken Rusya'dan gelen bir haber yüzünden bütün dikkatler bu ülkeye dönmüş durumda.

Dünya gündemi ABD başkanlık seçimlerine kilitlenmişken Rusya'dan gelen bir haber yüzünden bütün dikkatler bu ülkeye dönmüş durumda.

 
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    Rusya'da 20 yıldır iktidarda olan Vladimir Putin döneminin sona ermek üzere olduğu iddia edildi.

     
    3PUTİNLE İLGİLİ İDDİA GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
       

      PUTİN'LE İLGİLİ İDDİA GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!

      İngiliz medyası, 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti.

       
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        Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin'in, 2012'den bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ileri sürüldü.

         
        5HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI
           

          HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI 

          Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret ettiği iddia edildi.

           
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            Putin hakkında geçtiğimiz yıllarda Parkinson hastası olduğuna dair birçok iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi.

             
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              Yapılan incelemelerde, Putin’in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olduğu ifade ediliyor.

               
              8ÖMÜR BOYU SENATÖR
                 

                ÖMÜR BOYU SENATÖR 

                Rus yayın kuruluşu Russia Today hafta başında Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlayacak yasa tasarısının hızlıca hazırlandığını yazdı. RT'de yer alan haberde tasarı, "Rusya’da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti" olarak yorumlandı.

                 
                9KREMLİNDEN YALANLAMA GELDİ
                   

                  KREMLİN'DEN YALANLAMA GELDİ 

                  Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." dedi.

                   
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                    Peskov, İngiliz The Sun gazetesinde yer alan ve Putin’in Parkinson hastası olduğu ve bu nedenle gelecek yıl istifa edeceği öne sürülen haberi değerlendirdi.

                     
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                      Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Peskov, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." diye konuştu.

                       
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                        Bu yıl 68 yaşına giren Putin’in başkanlık koltuğundaki görevi 2024’te sona eriyor.

                         
                        13KRİTİK REFERANDUMU KAZANMIŞTI
                           

                          KRİTİK REFERANDUMU KAZANMIŞTI 

                          Rusya'da haziran ayında Devlet Başkanı Putin’in 4 yıl sonra devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk oylaması yapılmıştı.

                           
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                            Bu referandumda, Rusya'nın son 20 yılına damgasını vuran en önemli insan olan Vladimir Putin'in, 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açacak anayasa değişiklikleri oylandı.

                             
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                              Referandumun sonucuna göre mevcut görev süresi 2024'te sona eren 68 yaşındaki Putin, altışar yıllık dönemlerle iki kez daha aday olabilmesinin ve böylece Rusya'da 2036 yılına kadar başkanlık yapmasının önü açıldı.

                               
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                                Putin'in önerdiği değişikliklerle yaklaşık 200 civarında maddeyi içeriyor. Oylama sonucunda evet çıkınca Putin'in şu ana kadar üst üste görev yaptığı dönem sayısı sıfırlanmış oldu.

                                 
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                                  Rusya'da muhalefet bu oylamayı eleştirmiş; Putin'in Rusya'da yeni bir 'çarlık' dönemi başlatmaya çalıştığı iddia edilmişti.

                                   
                                  18PUTİN KARAR VERMEDİ
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                                    PUTİN KARAR VERMEDİ

                                    Putin'in anayasa değişikliğine rağmen 2024'teki seçimlerde aday olup olmayacağı ise belli değil. Rus devlet başkanı bu konuda kapıyı açık bıraktığını belli eden demeçler vermişti.

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