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Son dakika haber: Rusya'dan şoke eden haber geldi, Kremlin'den jet yanıt... Putin hasta mı?
Dünya gündemi ABD başkanlık seçimlerine kilitlenmişken Rusya'dan gelen bir haber yüzünden bütün dikkatler bu ülkeye dönmüş durumda.
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