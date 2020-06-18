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Son dakika: Gizli saklı kalmadı... Her kelimesi utanç verici! Ivanka Trump...

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Son dakika: Gizli saklı kalmadı... Her kelimesi utanç verici! Ivanka Trump...
Trump ailesinin başı, sırlarla dolu ailenin gizlisini saklısını ortaya döken ve birbiri ardında yayınlanan kitaplarla büyük dertte.

ABD’nin First Lady’si Melania Trump'ı anlatan ve bu hafta yayınlanacak kitabın ardından, şoke edici detayları anlatan farklı kitaplar da gündeme geldi. Bunlardan biri de, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarını kaleme aldığı kitap.

Trump ailesinin başı bu sıralarda kitaplarla dertte... Washington Post muhabiri Mary Jordan tarafından yazılan "Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikayesi"nin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ı zor duruma sokacak yeni kitaplar geliyor. Hem de bir değil iki tane!

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Bunlardan biri, Trump'ın yeğeni Mary Trump imzasını taşıyor. Kitapta ABD Başkanı'nın eşi Melania'ya sadakatsizlerinden tutun da, Trump'ın şüpheli vergi işlerine kadar bomba etkisi yaratacak pek çok konu yer alıyor.

Diğer kitap ise Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından kaleme alındı. Salı günü satışa çıkacak "The Room Where It Happened" (Olayın Gerçekleştiği Oda), henüz piyasaya çıkmadan amazon.com'da en çok sipariş edilen kitap oldu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New york Times ve Washington Post muhabirleri, piyasaya çıkmadan edinip inceledikleri kitabın içeriğinin bir kısmını aktardı.

Buna göre, CIA'in, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığının açıklanmasının ardından Trump, Veliaht Prensi ipin ucundan almaya çalışan ve soru işaretleriyle dolu bir açıklama yaptı.

Trump, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA'e karşı Prens Selman'ı savunmuştu ve muğlak ifadeler içeren açıklamasında "Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin işlenmesi ya da planlanması konusunda bilgilerinin olduğunu sert bir şekilde reddediyor. Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki de olmadı." demişti.

Aynı dönemde ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın kişisel e-posta adresinden resmi yazışmalar yaptığının anlaşılmasının ardından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Milliyet

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