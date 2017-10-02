Son dakika... Fransa'da yangın! 3 Türk öldü

Fransa-Almanya sınırında yer alan Mulhouse'taki bir sosyal konutu saran alevler, faciaya yol açtı. Yangında hayatını kaybeden beş kişiden üçü Türk.

Fransa'nın doğusundaki Mulhouse'ta Türk kökenlilerin yoğun yaşadığı bir binada gece yarısı yangın çıktı.. Yangında dördü çocuk beş kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden üçü Türk vatandaşı.

Hastaneye kaldırılan sekiz yaralıdan beşinin durumu ağır.

Yangının çıktığı yer, bir sosyal bina. Dördüncü katın merdiven boşluğunda başlayan yangının elektrik veya diğer tesisatlardaki sorunlardan kaynaklandığı sanılıyor.

Görgü tanıkları, alevlerin binayı sardığı dakikada birçok kişinin pencerelerden atladığını aktarıyor.

Polis yangını soruşturuyor.