Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri 5 Eylül... Sırp orta saha geliyor

Fenerbahçe'de Sırp orta saha Nemanja Maksimovic ismi gündemde. Palmeiras'ın peşin ödeme talebi sonrası Dudu transferinde sorun yaşadı.

Fenerbahçe sık sık sakatlanan Lazar Markovic'i kadrosuna katabilir. Sağ açıkta sıkıntı yaşayan Sarı-lacivertli ekip Liverpool'da forma şansı bulamayan Sırp oyuncu için harekete geçmeyi düşünüyor.

Adı Fenerbahçe'yle anılan tecrübeli golcü Pierre Webo, Gazişehir Gaziantep'le anlaşmak üzere.

İspanyol basını Fenerbahçe'nin Valencia'nın yeni transferi Nemanja Maksimovic'i Ocak ayında kadrosuna katacağını iddia ederken Portekiz basını ise oyuncunun 8 Eylül'e kadar Sarı-lacivertli takıma transfer olabileceğini öne sürdü.

FIFA kuralları gereği Eljif Elmas'ın oynayamayacağının netleşmesinin ardından Makedon futbolcuyla amatör sözleşme imzalanacak. Ocak ayında ise profesyonel sözleşmeyle birlikte takımda oynayabilecek.

Van Persie gidiyormuş

İtalyan basını sakatlanan Robin Van Persie'nin Hannover 96'ya transferinin son anda gerçekleşmediğini iddia etti.

Dudu transferinde Palmeiras'la sorun yaşayan Fenerbahçe son bir kez daha görüşme yapacak. 6 milyon euro'yu peşin isteyen Brezilya ekibi ikna edilmeye çalışacak.

İspanyol basınında yer alan Gaitan ve Vietto'yla ilgili iddiaların devamı gelmedi.

Niasse'de de sonuca varılamadı. Ancak son bir kez daha Everton'la görüşülmesi bekleniyor.