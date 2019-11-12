SON DAKİKA… ERDOĞAN’IN ZİYARETİ ÖNCESİ TRUMP’A SKANDAL MEKTUP!

Washington'da Türkiye karşıtı hava ABD'li siyasetçiler tarafından körüklenmeye devam ediyor.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleri, Başkan Donald Trump'a yazdıkları bir mektupta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretine karşı çıktıklarını ifade etti.

Temsilciler Meclisi’nin iki Cumhuriyetçi, 15 Demokrat üyesi tarafından imzalanan mektupta Trump’a şu çağrı yapılıyor:

“Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, Erdoğan’ın ABD’yi ziyaret etmesi son derece uygunsuz bir gelişmedir. Bu davet geri çekilmeli.”

Mektuba Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel öncülük etti.

Engel, geçen ay sonunda Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve Türkiye’ye karşı yaptırımların devreye sokulmasını öngören yasa tasarısını hazırlayan Kongre üyeleri arasındaydı.

Mektupta Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik olarak düzenlediği askeri harekâtın ABD ulusal güvenliği açısından “felaket niteliğinde sonuçlar” doğurduğu ve NATO içerisinde derin çatlakların oluşmasına neden olduğu ifade edildi.

S-400’LER DE MEKTUPTA

Demokrat ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinin Trump’a yazdığı mektupta Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine de değiniliyor ve bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin bu tür adımlarla Rusya’ya yakınlaştığı vurgusu yapılıyor.

Bugün ABD ziyareti için Ankara’dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yarın Trump ile Washington’da görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan, ABD’ye hareket etmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında görüşmenin Türkiye – ABD ilişkileri açısından sancılı bir dönemden geçilirken gerçekleşeceğini söyledi.

Erdoğan, basın toplantısında Türkiye’nin Suriye sınırında oluşturmak istediği ve ‘güvenli bölge’ olarak adlandırdığı alana da değindi ve “Terör örgütleri bu bölgeden çekilmiş değiller. Bunları Sayın Trump’la da konuşacağız” dedi.