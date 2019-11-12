  • BIST 104.070
  • Altın 269,430
  • Dolar 5,7636
  • Euro 6,3514
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

SON DAKİKA… ERDOĞAN’IN ZİYARETİ ÖNCESİ TRUMP’A SKANDAL MEKTUP!

»
SON DAKİKA… ERDOĞAN’IN ZİYARETİ ÖNCESİ TRUMP’A SKANDAL MEKTUP!
Washington'da Türkiye karşıtı hava ABD'li siyasetçiler tarafından körüklenmeye devam ediyor.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleri, Başkan Donald Trump'a yazdıkları bir mektupta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretine karşı çıktıklarını ifade etti.

Temsilciler Meclisi’nin iki Cumhuriyetçi, 15 Demokrat üyesi tarafından imzalanan mektupta Trump’a şu çağrı yapılıyor:

“Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, Erdoğan’ın ABD’yi ziyaret etmesi son derece uygunsuz bir gelişmedir. Bu davet geri çekilmeli.”

Mektuba Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel öncülük etti.

Engel, geçen ay sonunda Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve Türkiye’ye karşı yaptırımların devreye sokulmasını öngören yasa tasarısını hazırlayan Kongre üyeleri arasındaydı.

Mektupta Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik olarak düzenlediği askeri harekâtın ABD ulusal güvenliği açısından “felaket niteliğinde sonuçlar” doğurduğu ve NATO içerisinde derin çatlakların oluşmasına neden olduğu ifade edildi.

S-400’LER DE MEKTUPTA

Demokrat ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinin Trump’a yazdığı mektupta Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine de değiniliyor ve bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin bu tür adımlarla Rusya’ya yakınlaştığı vurgusu yapılıyor.

Bugün ABD ziyareti için Ankara’dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yarın Trump ile Washington’da görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan, ABD’ye hareket etmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında görüşmenin Türkiye – ABD ilişkileri açısından sancılı bir dönemden geçilirken gerçekleşeceğini söyledi.

Erdoğan, basın toplantısında Türkiye’nin Suriye sınırında oluşturmak istediği ve ‘güvenli bölge’ olarak adlandırdığı alana da değindi ve “Terör örgütleri bu bölgeden çekilmiş değiller. Bunları Sayın Trump’la da konuşacağız” dedi.

Etiketler: , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RECEP İVEDİK 6’NIN GİŞEDEKİ PERFORMANSI BELLİ OLDU!12 Kasım 2019 Salı 11:50
  • GÖNÜL YAZAR’IN SEVGİLİSİ RÜZGAR MAĞDEN CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO MU YOLLADI?12 Kasım 2019 Salı 11:18
  • SEDA SAYAN, SEZEN AKSU’NUN DİZLERİNDE YATTI!12 Kasım 2019 Salı 11:11
  • SON DAKİKA… KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ SKANDAL TEMAS12 Kasım 2019 Salı 11:04
  • SON DAKİKA… KRİTİK ABD ZİYARETİ ÖNCESİNDE BOMBA ANALİZ: ERDOĞAN’IN B PLANI VAR12 Kasım 2019 Salı 10:57
  • YILMAZ ERDOĞAN ACUN ILICALI’YI NEDEN DİLİNE DOLADI?12 Kasım 2019 Salı 10:48
  • AKP, İBB’DEN ATILAN İŞÇİ SAYISINA EMEKLİ OLANLARI DA EKLEDİ!12 Kasım 2019 Salı 10:38
  • RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI: ERDOĞAN’A GİZEMLİ YENİ DANIŞMAN12 Kasım 2019 Salı 10:30
  • GÜL GÖLGE’DEN AŞK YALANLAMASI!11 Kasım 2019 Pazartesi 17:19
  • DEREN TALU KAPIDA TANINMAYIP SIRANIN SONUNA ATILINCA PANİK YAŞADI!11 Kasım 2019 Pazartesi 16:46
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim