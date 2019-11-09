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SON DAKİKA… ERDOĞAN’IN ABD ZİYARETİ ÖNCESİ SKANDAL ÇAĞRI!
ABD’li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Başkan Donald Trump’la görüşecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi, başkanın davetinin “çok çirkin” olduğunu savundu

ABD'de Türkiye karşıtı cephe kara propagandaya devam ediyor... Washington’da ulusal güvenlik ve savunma haberleri sitesi Defense One’ın düzenlediği konferansa katılan Demokrat Chris Van Hollen, Başkan Donald Trump’la görüşecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi, başkanın davetinin “çok çirkin” olduğunu savundu.

Senatör Van Hollen, “Türkiye, Suriyeli Kürt müttefiklerimize saldırdıktan ve IŞİD'e karşı mücadelemizi baltaladıktan sonra Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretiyle ödüllendirilmesi, dışarıya son derece kötü bir mesaj veriyor. Sizi temin ederim, Başkan'ın Erdoğan ziyaretini geri çekmesi için bugün ABD Senatosu'nda oylama yapılsa, yüzde 100 oyla kabul edilir” dedi.

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Uzun vadede Türkiye'nin NATO üyesi olarak kalmasının ABD'nin çıkarına olduğunu söyleyen Van Hollen, “Ancak bunun yolu, ‘Sizi Beyaz Saray'da ağırlayacağız. İstediğiniz her şeyi de vereceğiz. Gidin Suriyeli Kürt müttefiklerimize saldırın' demek değil. Bunun yolu NATO çıkarlarına açıkça ters olan meselelere karşı çıkmak” diye konuştu.

TASARI BÜYÜK ÇOĞUNLUKLA GEÇER İDDİASI

Suriyeli Kürtlere saldırılmasının, ABD'nin güvenilirliğine dünyanın birçok yerinde zarar verdiğini de söyleyen Amerikalı senatör, bunun bölgede Rusya'nın güçlenmesine neden olduğunu da savundu.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığı habere göre; Van Hollen, “Tüm bu süreç tam bir felaket ve bazı hasarların giderilmesi artık imkansız olacak. Ancak Senatör Lindsey Graham ve ben hâlâ bir şeyleri kurtarmaya çalışıyoruz” dedi.

Chris Van Hollen, Türkiye'ye herhangi bir yaptırım tasarısının bugün Senato Genel Kurulu'na getirilmesi durumunda, veto edilemeyecek bir çoğunlukla geçeceğini de savundu.

CUMHURİYETÇİ LİDERİ SUÇLADI

Van Hollen, Lindsey Graham'la kaleme aldıkları tasarının Senato Genel Kurulu'na getirilmemesinden Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ı sorumlu tuttu.

Van Hollen, “McConnell Türkiye'nin yaptıklarının ne kadar acımasızca olduğunu bilmesine rağmen Başkan Trump'ı korumaya çalışıyor. Bu nedenle de ABD yönetiminden bu ambargoları destekleyip-desteklemediklerine dair bir işaret alana kadar harekete geçmekte isteksiz davranıyor” ifadelerini kullandı.

LİDERLER TRUMP’LA GÖRÜŞMEK İSTİYOR, ÇÜNKÜ…

Chris Van Hollen, “Türkiye'nin dokunulmazlıkla hareket etmesine öylece izin mi vereceksiniz? Tüm dünyanın gözü üzerimizde” derken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birçok yabancı ülke lideri neden Başkan Trump'la telefonda doğrudan görüşmek istiyor. Çünkü Erdoğan'ın işine yaradığını görüyorlar. Erdoğan, Trump'la telefon görüşmesini, Suriyeli Kürt müttefiklerimize saldırmak için bir müsaade olarak yorumladı. Eğer bu görüşme olmasa ortaya aynı sonuç çıkmayabilirdi.”

ABD Senatosu'na Türkiye'ye yaptırım getirilmesini öngören tasarı henüz oya sunulmadı ancak Temsilciler Meclisi aynı konudaki bir başka tasarıyı onaylamış durumda.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 13 Kasım’da Washington’da bir araya gelecek.

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