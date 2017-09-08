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Son dakika: Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli' iddiasına yanıt

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Son dakika: Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli' iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddialarına cevap verdi.

Erdoğan iddialar için, "Doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Sayın Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içerisinde oldu bundan sonraki süreçte de diyaloğun güçlenerek devamı, Türkiye'nin geleceği bakımından çok çok önemli. Görüşmeler çerçevesinde her şey olabilir" dedi.

CHP ve HDP'ye baktığınız zaman bunların yerli ve milli bir yanı yok. Tam aksine bunlar bu ülkeye saldıran, Batı'ya şikayet etmek suretiyle nereden önünü keseriz bunun gayreti olanlarla koalisyon halindedir.

SİLAHLI İHA'LARLA İLGİLİ TARTIŞMA

Ana muhalefet partisinin bir temsilcisi çıkıyor; "SİHA'lar sivilleri vurmuş". Nerede o siviller. SİHA'lar teröristleri vuruyor. Bunu CHP'nin temsilcileri vs. durduramaz. Ben beklerdim ki CHP'nin lideri çıksın, "Ey Tanrıkulu, sen kimden yanasın. Güvenlik güçlerinden yana mısın?"

Biz silahlı İHA'larımızı yaptık. Artık terör örgütü kaçacak delik arıyor. Bu beyler ölen teröristleri savunur hale geldiler. Biz sizleri tanıyoruz zaten.

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