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Son dakika… Ege’de mülteci teknesi battı

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Son dakika… Ege’de mülteci teknesi battı
Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında mültecileri taşıyan bir tekne battı. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

AYRINTILAR AZ SONRA…

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