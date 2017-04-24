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Son dakika… Ege’de mülteci teknesi battı
Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında mültecileri taşıyan bir tekne battı. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti.
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