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Son dakika... Dolar 6.23 TL'ye çıktı!

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Son dakika... Dolar 6.23 TL'ye çıktı!
Seçim sürecine ilave olarak küresel piyasalarda da risk iştahının bozulmasıyla Türk Lirası üzerindeki satış baskısı arttı. Dolar kuru 6.20 üzerine çıkarken uzmanlar yükselişin devamını bekliyor.

İstanbul seçimlerinin tekrarlanması kararı sonrası yeni bir seçim sürecine girilmesi ve mevcut riskler TL'de baskı yaratmaya devam ederken, dolar/TL 6.23 üzerine çıktı.

6.22336'ya kadar tırmanan kur saat 11:05'de 6.1990'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.9470 ve sterlin/TL 8.0740 seviyesinde. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi de yüzde 1'e yakın düşüşle 89.620 puanda.

Dünya gazetesinin haberine göre, analistler seçimin tekrar yapılacağı 23 Haziran'a kadar TL'ye yönelik risk algısının devam etmesini beklerken, S-400 ve F-35 nedeniyle ABD ile ilişkiler, TCMB'nin rezervleri, DTH sahiplerinin TL'ye geçme isteksizliği gibi risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda TL'deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

İçerideki risklerin yanı sıra ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının tekrar alevlenmesi küresel bazda endişe yaratıyor. ABD, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne uyguladığı gümrük vergisini Cuma gününden itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltecek.

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