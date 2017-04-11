Son dakika.. Diyarbakır'da patlama.. İşte olay yerinden ilk görüntüler

Diyarbakır'da patlama.. Merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet bakım onarım binasında panzerin onarımı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesindeki çevik kuvve

Diyarbakır'da son dakika gelişmesi! Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi’nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45’te şiddetli patlama oldu. Diyarbakır'daki patlamanın İl Emniyet Müdürlüğü’nün ek binasındaki atölyede panzer tamiri sırasında yaşandığı bildirildi. İlk bilgilere göre patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün ek binası içindeki atölyede patlama meydana geldi. Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. DHA Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan, CNN Türk canlı yayınında patlamayla ilgili şunları söyledi:

"Saat 10.45 sıralarında Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesi Diyarbakır merkez ilçelerinin hemen hemen hepsinde duyuldu. Gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

PANZER TAMİRİ SIRASINDA PATLAMA YAŞANDI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nün merkez Bağlar İlçesi’ndeki Emniyet Ek Binası’ndaki patlamanınÿatölyedeki panzer tamiri sırasında meydana geldiği belirtildi. Patlamanın şiddetiyle Emniyet Müdürlüğü binasının yanı sıra bölgedeki çok sayıda binada da hasar meydana geldi.

PATLAMANIN NEDENİ İÇİN İKİ ŞÜPHE...

Patlamanın nedeni henüz netleşmedi. Reuters'ın haberine göre güvenlik ve sağlık yetkilileri, Emniyet bölgesinde araç tamir yerinde patlama olduğunu belirtirken, bir güvenlik kaynağ ıEmniyetin içinde oksijen tüpleri ya da yakıt tanklarının da patlamış olabileceğini söyledi.

Emniyet kaynakları patlamada yaralılar olduğunu ve bölgeye ambulansların sevk edildiğini bildirirken, bir görgü tanığı olaybölgesinden dört yaralının ambulansla hastaneye götürüldüğünü söyledi.

GEÇEN KASIMDA TERÖRİSTLER SALDIRMIŞTI

PKK’lı teröristler Emniyet Müdürlüğü Ek Binası’na geçen 4 Kasım’da saldırı düzenlemişti. Bina önündeki yolda teröristlerin bombalı aracı infilak ettirmeleri sonucu 2 polis şehit olmuş, 7 sivil yaşamını yitirmiş 100’den fazla kişi yaralanmıştı.