Son dakika... Datça'da deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.17' de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.17' de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.