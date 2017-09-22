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Son dakika... Datça'da deprem

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Son dakika... Datça'da deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.17' de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.17' de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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