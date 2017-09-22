AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.17' de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Son dakika... Datça'da deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.17' de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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