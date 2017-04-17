  • BIST 90.868
  • Altın 151,214
  • Dolar 3,6539
  • Euro 3,8885
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAReferandum sonrası dolar ve borsada son durum

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçlarından ardından ilk oraya gitti!

»
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçlarından ardından ilk oraya gitti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip referandum sonrası ilk olarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti. Özal'ın 24. ölüm yıldönümü nedeniyle mezarı başında düzenlenen törene katıldı. Erdoğan tören sonrası merhum başbakanlar Adnan Menderes ile Necme

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24. yılında,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.  Topkapı'daki Anıtmezar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla  düzenlenen törende, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri  Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal ile TBMM Başkanı  İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir  Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ANAVATAN Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi,  eski bakanlardan Halil Şıvgın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci,  Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve sevenleri yer aldı. Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunduğu törende, Anıtmezar'a  Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu.

ÖZAL'IN TORUNUNA HEDİYE VERDİ 

 Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına çağırdığı Efe Özal'ın kızı  Serra Özal da elinde tuttuğu çiçekleri, dedesi Turgut Özal'ın kabrine bıraktı.  Daha sonra Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen törende,  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler, Özal ailesine taziyelerini iletti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özal'ın torunu Serra Özal'a hediye  verdiği görüldü.

  ACISI GİTTİKÇE ARTIYOR...

 Törene, tekerlekli sandalyeyle katılan merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın  eşi Semra Özal, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin vefatının üzerinden 24  yıl geçtiğini belirterek "Acısı gittikçe artıyor ve çoğalıyor. Bilmiyorum ne  yapacağım, çok zor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı bizi hiç bırakmıyor, her zaman  hatırımızı sorar, arar. Eksik olmasın. Bugün de 'geleceğim' dedi. Çok memnun  oldum." diye konuştu.

 Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla ilgili soru üzerine ise  Özal, başkanlığı eşinin gündeme getirdiğini ifade ederek, sonucun hayırlı olması  temennisinde bulundu.

REFERANDUM SONRASI İLK ZİYARET...

 Erdoğan'ın referandum sonrası ilk olarak Özal'ın kabrine gitmesi dikkat çekti. Özal'ın mezarına çelenk bırakan Erdoğan, Özal'ın eşi Semar Özal ve çocuklarına taziyelerini iletip bir süre sohbet etti. 

ERDOĞAN MESAJ YAYIMLADI 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı.Erdoğan'ın yazılı mesajı şu şekilde: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, milletimizin yetiştirdiği seçkin devlet adamlarından ve siyasetçilerden biri olarak, ülkemizin kalkınmasına katkıları, değerli icraat ve hizmetleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir.  Seksenli yıllarda ülkemizde demokrasinin tekrar canlanmasında da önemli rol oynayan merhum Özal, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir.  Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının 24. yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyor; kendisini saygıyla anıyorum." 
 

MENDERES  KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'daki  yargılamaların ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes ile  bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezarı da  ziyaret etti. Mezarda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Erdoğan, buradan ayrılırken Kadir Topbaş ve Zeytinburnu Belediye  Başkanı Aydın'a anıt mezarın tavanındaki rutubetlenmeyi işaret ederek, burayla  ilgilenilmesini istedi. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra merhum Türkiye Futbol  Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın mezarını ziyaret etti.Dün gerçekleşen tarihi referandumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk ziyaretlerini merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve merhum Başbakan Adnan Menderes'in kabirlerine yapmış oldu.

ERBAKAN'IN MEZARI NI DA ZİYARET ETTİ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı  İsmail Kahraman ile Merkezefendi'de bulunan Erbakan'ın kabrine gitti. Erdoğan, aracından indiği sırada vatandaşlar "Başkanım" diyerek sevgi  gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi. Burada dualar okundu. Ziyaretin ardından Erdoğan'a vatandaşlar sevgi  gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet   ederken çocuklara da hediyeler verdi. Erdoğan daha sonra Merkez Efendi mezarlığına geçip merhum Başbakan Necmettin Erbakın'ın da mezarını ziyaret  etti. Erbakan'ın kabrinde dua eden Erdoğan çıkışta vatandaşlarla  sohbet etti.

EYÜP SULTAN TÜRBESİNE GİTTİ 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaretinden sonra saat 12.15 sıralarında Eyüp Sultan'a gitti.     TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat  Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı  Selim Temurci'nin de eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Eyüp Belediye Başkanı  Remzi Aydın karşıladı. Burada bekleyen vatandaşlar da Eyüp Sultan Camisi'ne girişi sırasında  Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan ve beraberindekiler, Ebu Eyyüb  El-Ensari'nin türbesini ziyaret edip dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisine yoğun ilgi gösteren  vatandaşlardan bazılarının sorunlarını dinledi. Vatandaşlar cep telefonuyla  fotoğraf çekti.

FATİH SULTAN MEHMET'İN TÜRBESİNİ DE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Erdoğan, Eyüp Sultan'ı ziyaretinin ardından Fatih Camisi'ne geldi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı.

Erdoğan, cami avlusunda yer alan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edip, burada dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yavuz Sultan Selim'in türbesine geçerek burada da ziyarette bulundu.

AA

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçlarından ardından ilk oraya gitti!17 Nisan 2017 Pazartesi 13:53
  • Son dakika: Referandum'un ardından flaş OHAL kararı!17 Nisan 2017 Pazartesi 13:19
  • Beştepe'de iki kritik toplantı17 Nisan 2017 Pazartesi 13:18
  • Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2019’da başlıyor17 Nisan 2017 Pazartesi 07:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemindeki ilk başlığı açıkladı17 Nisan 2017 Pazartesi 07:48
  • Referandum sonucuna flaş yorum: Bu tabloya bakıp da kimse...17 Nisan 2017 Pazartesi 07:39
  • Erdoğan'dan son dakika çıklaması16 Nisan 2017 Pazar 22:40
  • CHP ve HDP'den sonuçlara itiraz: 2,5 milyona yakın geçersiz oy, geçerli sayıldı!16 Nisan 2017 Pazar 20:47
  • CHP'den son dakika açıklaması: Oy hırsızlığının temeli atılıyor16 Nisan 2017 Pazar 20:33
  • Meral Akşener: hayır yüzde 52, evet yüzde 4816 Nisan 2017 Pazar 20:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim