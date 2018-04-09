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SON DAKİKASon dakika... Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının yeni sahipleri belli oldu!

Son dakika... Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının yeni sahipleri belli oldu!

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Son dakika... Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının yeni sahipleri belli oldu!
Çorum Şeker Fabrikası'nın satışı için düzenlenen ihale sonuçlandı. Çorum şeker fabrikası için en yüksek teklifi 528 milyon TL bedelle Safi katı yakıt şirketi verdi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Yozgat Şeker Fabrikası da en yüksek teklifi 275 milyon TL ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin oldu

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre  Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, MBM Enerji  İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası  AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, Tutgu Gıda Turizm İnşaat  İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Fernas İnşaat AŞ, Albayrak  Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ,  Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç  elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 441  milyon lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 528 milyon lirayla Safi  Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ verdi. 

YOZGAT ŞEKER FABRİKASI DOĞUŞ’UN

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Çorum ve Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilme sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) yapılan görüşmede Yozgat Şeker Fabrikası için ihaleye 6 şirket katıldı.

 İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemeli teklifler alındı, ilk turun en yüksek teklifi 201 milyon TL iken, ikinci turda bu rakam 228 milyon 100 TL'ye yükseldi. Son turda ise açık arttırmaya 3 şirket ile girildi.

 Açık artırmada başlangıç tutarı 244 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi 275 milyon TL ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalelerin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

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