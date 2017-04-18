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Son dakika.... CHP referandumun iptali için 14.30'da YSK başkanı ile görüşecek

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Son dakika.... CHP referandumun iptali için 14.30'da YSK başkanı ile görüşecek
YSK'nın mühürsüz oyları geçersiz saymasının yasaya aykırı olduğunu iddia ederek referandumun iptalini isteyen CHP, YSK Başkanı Sadi Güven ile görüşmeye gideceğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, bugün saat 12.30'da YKS başkanı Sadi G

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, bugün saat 12.30'da YKS'ye gidecek. Aksünger,  ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "YSK Başkanı Sadi Güven ile yüzleşmeye gidiyoruz" dedi.

Aksünger, yaptığı açıklamada, CHP'nin kendi örgütünden gelen ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemlerine girdiklerini belirtti. Örgütlerinin girdiği verileri YSK sonuçlarıyla karşılaştırma işlemlerinin sürdüğünü aktaran Aksünger, bugün içinde itirazların yapılacağını bildirdi. Bugün 12.30'da YSK Başkanı Güven'i ziyaret edeceğini vurgulayan Erdal Aksünger, şunları söyledi: "Sandık bazlı demiyorum, şu anda bize 10 binden fazla okuldan gelen ihlal söz konusu. 57 bin okulun 10 bin 900 tanesinde ihlal yaşanmış. İş artık başka bir boyuta geçti. Bu konular bireysel itirazların ötesinde artık. Halk da bireysel itirazlarını mutlaka yapacaktır, halkın böyle bir hakkı var. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan direnme hakkını herkes kullanacaktır." 

İPTAL BAŞVURUSU 14:30'DA

CHP, halk oylamasının iptaline ilişkin talebini içeren dilekçeyi saat 14.30'da YSK'ya sunacak. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, saat 14.30'da halk oylaması iptal dilekçesini YSK'ya verecek.

'KARAR YOK' İDDİASICHP milletvekili Tur Yıldız Biçer  de Twitter'dan yaptığı açıklamada şu mesajı paylaştı: "Bugün YSK ya başvurup mühürsüz oyların kabulüyle ilgili kararı ve genelgeyi istedim;karar da, genelge de,yanıt da yok!"


— Tur Yıldız Biçer (@turyildizbicer) April 17, 2017Bugün YSK ya başvurup mühürsüz oyların kabulüyle ilgili kararı ve genelgeyi istedim;karar da,genelge de ,yanıt da yok!

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