Son Dakika...Çağlayan Adliyesi'nde Binlerce Kişi İzmir Marşı Söylüyor.

Hayır Cephesindeki birçok partinin milletvekilleri Ysk'ya ve Çağlayan Adliyesi'nde referandumdaki şaibeler için yasal başvuru yaptı.

Referandum için skandal iddia! Muğla’dayken Şanlıurfa’da oy kullandılar Muğla'da çalışmak için bulunan 200 inşaat işçisi adına memleketlerinde oy kullanıldığı iddia edildi. CHP ve HDP konuyu yargıya taşıdı. Twitter'dan Chp'li milletvekili Efkan Bolaç'ın paylaştığı videoda birçok Chpli ve farklı partilerden insanlar Çağlayan adliyesinde İzmir Marşı'nı söyleyerek; YSK'nın kararına tepkilerini belirtiyorlar.İstanbul'da 200 bin tane Hayır oyunu yanlış giren YSK'ya dilekçelerle başvuru yapılmaya devam ediliyor.