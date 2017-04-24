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SON DAKİKASon dakika... Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Son dakika... Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı

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Son dakika... Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı
Piyasalar hareketli! Borsa İstanbul 93 bin 408 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar fiyatları ise, Fransa seçimleri sonrası düşüşünü sürdürerek 3.58 seviyesinin altını gördü. Gram altın 146 liraya gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük sev

Borsa İstanbul'da tarihi rekor... Borsa İstanbul 100 endeksi 93 bin 408 puanı görerek yeni rekorunu kırdı. Borsa İstanbul daha önce 22 Mayıs 2013'te en yüksek 93 bin 398 puanı görerek tarihi rekorunu kırmış, aynı günü 93 bin 178 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksi saat 15.04 itibarıyla yüzde 0,96 yükselişle 93 bin 335 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya yüzde 0,54 yükselişle 92 bin 920 puandan başlarken, günün ilk yarısını 845 puanlık yükselişle 93 bin 269 puandan tamamladı. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 0,91 oranında değer kazandı.

BORSADA YÖN NERESİ?

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdür Eral Karayazıcı, "Borsa İstanbul dört senelik bir hasreti takiben bugün Mayıs 2013 zirvesi olan 93,398 puanı aşmayı başardı. Fransa Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin piyasa pozitif sonuçları ile haftaya talepli başlayan küresel borsalara paralel gerçekleşen bu hareket yeni rekorlar gelir mi sorusuna haklı davetiye çıkarıyor" dedi.

Karayazıcı şöyle devam etti: "Pekala endeks daha üst değerlere de yükselebilir Mayıs 2013’den bugüne şirket öz-sermayeleri yüzde 40 kadar arttı. O günün 93.000 puanının bugünkü karşılığı aslında 130.000 puana denk geliyor. Ancak Türkiye ekonomisi dört seneki önceki performansından çok uzakta. Toparlanma içinde zamana ihtiyaç var.

Bu nedenle kısa vadede yeni rekorlar gelse de ben bunun 96.000 – 97.000 bandı ile limitli kalabileceğini hatta bu seviyeye ulaşılamadan da borsada ibrenin aşağı dönebileceğini düşünüyorum.

Dünya borsaları Kasım ortasından bugüne yükseliyor. Değer artışları ortalama yüzde 20’yi buldu. Dünya ekonomisinde canlanmanın hız kazanmasından kaynaklanan bu performans önümüzdeki ay kar payı ödemelerinin de gerçekleşmesi ile yerini geleneksel ilkbahar düzeltmesine bırakabilir ve Mayıs-Haziran parkurunda borsa endekslerinde yüzde 5-10 arası oranlarda geri esnemelere şahit olabiliriz"

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