SON DAKİKA… BOMBA HABER: KRİTİK İSİM İSTANBUL’DA ÖLÜ BULUNDU!

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğu ifade edilen James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

Sosyal medyaya yansıyan ilk haberler, eski İngiliz istihbarat (MI6) subayı olan Le Mesurier’in öldürüldüğü yönündeydi.

Sozcu.com.tr‘ye bilgi veren İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynakları, Mesurier’in Beyoğlu ilçesindeki bir evde ölü bulunduğunu belirtti.

Sözcü’nün edindiği bilgiye göre; olay sabah saat 05:30 sıralarında meydana geldi.

Kemankeş Mahallesi’ndeki üç katlı binanın bahçesinde ceset gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın üçüncü katındaki evin zilini çaldıklarında kapıyı Le Mesurier’in eşi açtı. Durumu polislerden öğrenen eşi de kısa süreli şok geçirdi.

Bir süredir anti-depresan ilaçları aldığı öğrenilen James Gustaf Edward Le Mesurier’in balkona çıkıp kendini boşluğa bıraktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Suriye’de muhaliflerin ve Türkiye’nin kontrolündeki alanlarda sivil savunma faaliyeti gösterdiğini savunan Beyaz Baretliler, Rusya, İran ve Şam rejimi tarafından dezenformasyon yaymakla suçlanıyor.