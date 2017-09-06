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Son dakika... BM: Suriye uçakları, Han Şeyhun'a sarin gazı attı

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Son dakika... BM: Suriye uçakları, Han Şeyhun'a sarin gazı attı
Birleşmiş Milletler savaş suçu araştırmacıları, Nisan ayında onlarca sivilin ölümüne yol açan hava saldırısında sarin gazı kullanıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler savaş suçu araştırmacıları, Nisan ayında Suriye'nin orta kesimindeki Han Şeyhun'da onlarca sivilin ölümüne yol açan hava saldırısında sarin gazı kullanıldığını açıkladı. Söz konusu saldırıyı, rejime ait savaş uçakları gerçekleştirmişti.

Muhaliflerin kontorlündeki İdlib kentindeki kasabada, en az 89 sivil yaşamını yitirmişti. Daha önce uluslararası kuruluşlar ve Türkiye'nin de yer aldığı birçok devletin yaptığı analizlerde de, sarin gazı çıkmıştı.

Suriye ve müttefiki Rusya, kimyasal saldırı iddialarını reddediyor.

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