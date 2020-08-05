Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama!

Son dakika haberi... Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından açıklamada bulunan Lübnan Başbakanı Diyab, "Büyük felaket Lübnan'ı vurdu. Sorumlular bugün yaşananlar için bedel ödeyecek" dedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı patlamada ilk belirlemelere göre en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini, 2750'den fazla kişinin de yaralandığını ifade etti.

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı patlamada ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 2750'den fazla kişinin de yaralandığını ifade etti.

Patlamanın neredeyse tüm şehirden duyulduğu ve patlama bölgesinden kilometrelerce uzaktaki binaların bile camlarının kırıldığı belirtildi. Lübnan Emniyet Müdürü tarafından yapılan açıklamada, patlamanın limanda bulunan patlayıcı özelliği bulunan ve yıllar önce el konulan maddeler nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Başkent Beyrut'taki hastanelerin birçoğunun tam kapasite çalıştığı ve halka kan bağışı çağrısı yapıldığı bildirildi.

LÜBNAN BAŞBAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Patlamanın ardından açıklamada bulunan Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, "Büyük felaket Lübnan'ı vurdu. Sorumlular bugün yaşananlar için bedel ödeyecek. 2014'ten bu yana orada bulunan bu tehlikeli depoyla ilgili tüm gerçekleri açığa çıkaracağız. Bütün kardeş ülkeleri Lübnan'la birlikte olmaya ve yardım etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hayatını kaybedenler için çarşamba gününün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Patlamadan hükümet binası da zarar gördü. Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Görgü tanıkları birçok kişinin cam parçaları ve bina enkazları nedeniyle yaralandığını belirtiyor. Başkentteki hastanelerin kan bağışı için çağrı yaptığı bildirildi.

PATLAMANIN NEDENİ MÜHİMMAT DEĞİL

Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyururken, Al Jazeera deponun havai fişeklerle dolu olduğunu, Al Mayeeden ise deponun benzinle dolu olduğunu belirtti.

Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Patlamanın ardından bir süredir Lübnan'la gerilim yaşayan İsrail'e gözler çevrilmişti. Reuters'a konuşan bir İsrailli yetkili İsrail'in patlamayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Çetin, "Lübnan'nın Başkenti Beyrut'ta bulunan limanda, 12 NO'lu depoda bir patlama meydana geldi. Asit olan bir depo bu depo. Bölgedeki gazeteci arkadaşımla görüştüm. Olay limanda gerçekleşti ama patlamanın olduğu depo Başbakan Hariri'nin evinin hemen karşısında. Olayın olduğu bölgeye giriş yapılamıyor. Etrafı 1 km çevresinde çok büyük zarar var. Bütün evlerin camları kırılmış durumda. Tabii, ölü ve yararlı sayısı belli değil. Liman çok işlek. Beyrut Limanı, Akdeniz'de en işlek 4 limandan biri. Limanda hali hazırda yaklaşık 20 tane geminin indir-boşalt yaptığı söyleniyor. Şunu da belirtelim bir kez daha, '12 NO'lu depo' diye belirtilen ana depo. Bu depo patlayıcı maddelerin olduğu bir depoymuş. İndir-bindir yapılırken bu patlamanın olduğu ifade ediliyor." diye konuştu.

Çetin patlamayla ilgili olarak, "Beyrut’taki patlama ile ilgili açıklama havai fişek olarak yapıldı. İsrail patlamayla kendilerinin bir ilişkileri olmadığını açıkladı. Ancak yerel kaynaklar havai fişek deposundaki yangın sonucu patlamaların 12 dakika sonra aynı limandaki 12-13 ve 14 nolu depolarda bulunan benzin ve nitrat içeren depolara sıçraması ile büyük patlamanın gerçekleştiğini ifade ediyor. Hali hazırda patlamanın devam edebileceği korkusu var.”

Çetiner Çetin, patlamanın meydana geldiği limanın Ortadoğu'da kaçakçılıkta kullanılan bir liman olarak bilindiğini ifade ederek, Bu limana inen her kayıtsız askeri malzeme Suriye veya Lübnan İsrail sınırına gider. Üç gün sonra Lahey’de mevcut başbakanın Babası Refik Hariri’ye yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıya yönelik kesinleşmiş cezalar açıklanacak. Ve Lübnanlı kaynaklar Saad Hariri’ye yönelik bir suikastın gerçekleştiğini ama saldırıdan sağ kurtulduğu belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

Ortadoğu’yu yerinden takip eden ve bölgenin Suriye ve İsrail savaşındaki rolünü bilen araştırmacılar ve güvenlik uzmanları bu limanı portullah diye tanımlıyor.

Bölge kanalları içinde en hızlı haber servisi yapan ve İsrail karşıtı olduğunu bilinen Hizbullah merkezli Al Mayadeen TV de İsrail’in bu patlamada rolünün olmadığını ifade ediyor.

PATLAMA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME EŞ

Ürdün Sismolojik Gözlemevi, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir depreme eş olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Beyrut'un 110 mil (180 km) kuzeybatısında olan Kıbrıs'taki sakinler, arka arkaya iki büyük patlama duyduklarını bildirdi. Başkent Lefkoşa'da yaşayan bir vatandaş, evinin sarsıldığını söyledi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.

HİZBULLAH'A YAKIN KAYNAKLAR İDDİALARI YALANLADI

Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.