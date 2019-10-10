Kanaldan aldığımız son dakika bilgisine göre Beyaz TV binasının sol tarafındaki trafo patladı ve canlı yayın kesilerek; tekrar yayın devreye girdi.
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SON DAKİKA!.. BEYAZ TV'DE PATLAMA!
Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" canlı yayını aniden kesilerek tekrar yayın devreye girdi.
Etiketler: beyaz tv, söylemezsem olmaz, ece erkenibircan bali, patlama
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