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SON DAKİKASon Dakika..! Beşiktaş Belediyesi'ne Operasyon!

Son Dakika..! Beşiktaş Belediyesi'ne Operasyon!

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Son Dakika..! Beşiktaş Belediyesi'ne Operasyon!
Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon başlatıldı. Polis ekipleri belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yapılıyor.

Mali Şube ve Siber polisleri belediyede arama yapıyor. Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan yardımcısı Rıfat Örenk de görevden alınmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı.

25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.

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