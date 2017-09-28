Son dakika: Barzani'ye şok! Düğmeye basıldı...

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Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Bayraktar, "Savcılık, Federal Mahkeme'nin kararına aykırı davranarak IKBY'de referandum düzenleyenler hakkında yasal işlem başlatılması talebinde bulundu" dedi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, "anayasaya aykırı" olarak  referandum düzenleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yetkililer  hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. 

Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı  açıklamada, "Savcılık, parlamento tarafından onaylanan Bakanlar Kurulu kararı  doğrultusunda, Federal Mahkeme'nin kararına aykırı davranarak IKBY'de referandum  düzenleyenler hakkında yasal işlem başlatılması talebinde bulundu." ifadelerini  kullandı.

Bayraktar, başkent Bağdat'taki Merkezi Soruşturma Mahkemesi'ne  başvuran savcılığın, Irak Federal Mahkemesi kararı ve anayasaya aykırı hareket  edenlerin isimlerini, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlar Kurulu ve  diğer ilgili taraflardan istediğini aktardı.

Irak Federal Mahkemesi, 18 Eylül'de "anayasaya aykırı" bulduğu IKBY  referandumunun durdurulmasına karar vermişti.

IKBY, Federal Mahkeme'nin kararına rağmen 25 Eylül'de Kerkük ve diğer  tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde gayrimeşru referandum yapmıştı.

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