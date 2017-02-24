Son dakika...Bakan büyükanne maaşlarının verileceği tarihi açıkladı!

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, emeklilere promosyonda tüm şartların kalktığını söyledi. Emekliler promosyon aldığı bankadan 3 yıl ayrılamayacak. Müezzinoğlu, kıdem tazminatları, istihdam seferliği konuları hakkında açıklamalarda bulunurken, büyükanne maaşlar

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı"nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekliye promosyon ödemeleriyle ilgili önemli bir açıklama yapan Bakan Müezzinoğlu, emeklilere promosyonda tüm şartların kalktığını açıkladı. Emekliler promosyon aldığı bankadan 3 yıl ayrılamayacak.

Daha önce elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi faturalar için 2 adet otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyordu. Ayrıca ya kredi kartı alınacak ya da kredili mevduat hesabı (ek hesap) açılma şartı vardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' (Bankalar) Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrakı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Bugün biz gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Emeklilerimizden promosyonla ilgili 'Ben maaşımı 3 yıl süresince bu bankadan çekmek istiyorum' protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler, dün akşam yaptığımız görüşmelerden sonra. Dolayısıyla bürokrasi yok."

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Mehmet Müezzinoğlu, meslek lisesi mezunlarının staj sürelerinin sigortalı sayılması yönünde kampanya başlattığı hatırlatılarak, bu konuda bir çalışma olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı: "Kampanya şayet 'Ben erken yaşta emekli olayım.' kampanyasıysa yanlış. Biz artık emeklilik yaşını önce 2036'da erkeklerde 60'a, kadınlarda 58'e taşımayı hedefliyoruz ve 2048'lerde de 65'e geçmeyi hedefliyoruz. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakıldığında emeklilik yaşı 65'in altında tek bir ülke yok. Halbuki bizde 38'den tutun ağırlıklı ortalama 52. Biz yavaş yavaş bunu 53'e, sonra 54'e, sonra 55'e taşımaya çalışıyoruz. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin büyük çoğunluğu, farz edelim 48 yaşında gününü doldurmuş, 2 sene beklemek durumunda. 2 sene sonra 50 yaşında olacak. 50 yaşını beklemek için de biraz sabırlı olacak ki bizim ortalama hedeflerimiz bozulmasın ve emeklileri emekliliklerinde mağdur etmeyelim."

"İŞVERENİMİZE VERDİĞİMİZ DESTEK ÖZÜ İTİBARIYLA İŞÇİMİZE VERDİĞİMİZ DESTEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İşverenlere vergi konusunda verilen destekten herkes memnun. İşçi sendikaları da en azından temel ihtiyaçların vergiden düşürülmesini talep ediyor." değerlendirmesi üzerine, şunları söyledi:

"Bizim işverenimize verdiğimiz destek özü itibarıyla işçimize verdiğimiz destek. Çünkü işveren işçimize o payı aktarıyor. O nedenle bu verdiğimiz destek işverenimizin cebine girmiyor. Bunu sendikalarımız da istedi. Ortak taleptir bu verdiğimiz destek. Bu anlamda çalışanlarımızı destekliyoruz. Diğer taraftan da asgari bin 404 lira. Vergi dilimi yükseldikçe ekim, kasım aylarında bunun bin 404'ün altına inmesi gerekir normalde ama onun da inmeyeceğinin sözünü verdik."

BÜYÜKANNE MAAŞLARI 10 MART'TA BAŞLAYACAK!

Müezzinoğlu büyükanne maaşlarıyla ilgili olarak da yeni açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu büyükanne maaşları hakkında "Biz dedik ki böyle bir projenin destekçisi olalım. 6 bin 500 ailenin 10 ilde pilot uygulamasına başlıyoruz. Talepleri aldık. 31 bin ailenin üzerinde uygunluk bulduk. O aileler bu hafta 6 bin 500'e indirilecek. Mart ayı başı itibariyle 10 ile 'Büyükanne projesini başlatacağız. İnşallah başarılı, bu ülkeye ait olan bir proje olacak. Milli bir proje olacak. Parasal boyutunun tartışılmasını çok doğru bulmuyorum, esas sosyokültürel boyutu çok anlamlı olduğuna inanıyorum" dedi.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı konusunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Müezzinoğlu, "Önümüzdeki dönemde birlikte başarmamız gereken bir konuda kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı yine gerek çalışana, gerekse iş veren adına beklemediği anda, beklemediği yükleri getiren veya beklenmedik anda 'ben mağdur oldum kapının önüne koyuldum ama haklarımı alamadım' diye her iki tarafında sıkıntıları olan ve sürdürülebilir olmayan bir noktadayız. Mutlaka sürdürülebilir, hakkaniyetli ve geliştirilebilir bir kıdem tazminatı inşallah bu yıl hep birlikte, birbirimize karşı taraflar olarak değil işveren bir işçi gibi karşı tarafa oturacak, işciye de diyeceğiz 'gel kardeşim, sende masanın iş veren tarafına otur' ve birbirimizi anlayarak birlikte hak ve hukuku koruyarak bizimde güçlü hakemliğimizle inşallah bu yıl onu tamamlamış olacağız" dedi.