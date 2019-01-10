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Son dakika Bakan Albyrak açıkladı. "1 milyon TL kredi verilecek"

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Son dakika Bakan Albyrak açıkladı. "1 milyon TL kredi verilecek"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 13 bankanın katıldığı KOBİ değer kredisi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Programa 13 banka katılıyor.Dengelenme süreci başarılı bir şekilde adım adım devam ediyor. Bu bir ekip işi. Dengelenme sürecinde pozitif bir başarı varsa hep birlikte olmuştur.2018 hedeflerimizi tutturduk. 2019 motivasyonumuzu da daha üst bir noktaya taşıdık.Dün dengelenme sürecinin başarısını ortaya koyan yeni bir tahvil ihracını daha gerçekleştirdik.KOBİ Değer Kredisi paketiyle imalat ve ihracatçı sektörlere azami 1 milyon TL kredi verilecek KOBİ Değer Kredi programının Hazine'ye etkisi yoktur..."

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