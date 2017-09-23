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Son dakika: Bağcılar'da polis ile şüpheli arasında çatışma

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Son dakika: Bağcılar'da polis ile şüpheli arasında çatışma
Bağcılar'da kaçtıktan sonra polisle çatışan şüpheli yaralı olarak yakalandı.

Bağcılar'da, polisin denetim noktasından kaçan şüpheli polise ateş açtı. Şüpheli polisin açtığı karşı ateş sonucu yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir aracı durdurdu. Ekipler, daha sonra araçta bulunan şüphelilerin otomobilden çıkmasını istedi. 

Sürücü otomobille kaçtı, kaza yaptı

Araçtakilerden biri inerken sürücü Engin U. otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, Engin U.'nun peşine düştü. Polisle şüpheli arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Zanlının kullandığı araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Bunun üzerine otomobilden inen şüpheli yaya olarak kaçmaya devam etti. 

Polisle çatıştı

'Dur' ikazına aldırış etmeyen şüpheli polise ateş açtı. Bunun üzerine polis, kaçan Engin U.'yu 1279 sokak üzerinde silahla vurdu. Yaralı, olay yerine çağırılan ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine özel harekat timleri de sevk edildi. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil topladı. Görgü tanıkları, çok sayıda silah sesi duyduklarını, şüpheliyle polis arasında kovalamaca yaşandığını ve yaralının vurularak etkisiz hale getirildiğini söyledi. Engin U.'nun yanındaki şüpheli, ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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