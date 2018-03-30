  • BIST 115.364
  • Altın 168,258
  • Dolar 3,9453
  • Euro 4,8638
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAfrin'de yaralanan asker şehit oldu!

SON DAKİKA! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

»
SON DAKİKA! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı
Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adaylığını resmen açıkladı. Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, "Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe'dir. Birliktelik için, ruhumuz bir olsun diyerek onurla ve gururla adaylığımı i

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda slogan olarak #RuhumuzBir sloganı kullanıldı. Yıldırım, haziran ayında yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün 20 yıl öncesine göre daha da heyecanlıyım. Futbolla ilgili projelerimizi ilerleyen günlerde açıklayacağız.

Göreve ilk olarak 1998'de geldiğimizde karşımızda çok parçalı bir Fenerbahçe camiası vardı. 1 oy farkla kazandığım başkanlığı birleşmek için çalıştım. Ezeli rakiplerimizin rüzgarı arkasına almış olması, çamurlu zeminler, darboğaz vardı. Kolları sıvadık. İlk olarak Fenerbahçemizin taraftarlarını düşünerek tesisleşmeye başladık. Bu öyle bir hamleydi ki ezeli rakiplerimizin taraftarlarını da etkiledi. Her şeyde öncü olan Fenerbahçe, diğer takımlara yol gösterdik. Fenerbahçe'yi bir marka haline getirmek için dünyaca ünlü yıldızları getirdik. 2000-2001 şampiyonluğu ile rakiplerimizin hegemonyasına son verdik. Gün geçtikçe güçlendik. Fenerbahçe ve diğerleri diye kutuplaşma başladı. Denizli'de şampiyonluğu kaybettik. 100. Yıl ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı ile meyveleri almaya başladık.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sloganı Belli Oldu19 Ocak 2018 Cuma 10:53
  • Arda Turan, Medipol Başakşehir ile ilk antrenmanına çıktı15 Ocak 2018 Pazartesi 15:57
  • Rekor Transfer!04 Ocak 2018 Perşembe 11:18
  • Terim İlk Galibiyetini Aldı25 Aralık 2017 Pazartesi 09:10
  • Terim Sahaya İndi!22 Aralık 2017 Cuma 14:27
  • Tudor Dönemi Resmen Bitti!18 Aralık 2017 Pazartesi 12:15
  • Beşiktaş'ın Rakibi Belli Oldu11 Aralık 2017 Pazartesi 14:41
  • 'Türkiye Federasyonu Bizim İçin Çok Önemli'24 Kasım 2017 Cuma 16:28
  • Mourinho'dan 'Fellaini' Açıklaması24 Kasım 2017 Cuma 16:20
  • Rıza Çalımbay'dan Transfer Yorumu24 Kasım 2017 Cuma 16:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim