SON DAKİKA! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adaylığını resmen açıkladı. Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, "Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe'dir. Birliktelik için, ruhumuz bir olsun diyerek onurla ve gururla adaylığımı i

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda slogan olarak #RuhumuzBir sloganı kullanıldı. Yıldırım, haziran ayında yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün 20 yıl öncesine göre daha da heyecanlıyım. Futbolla ilgili projelerimizi ilerleyen günlerde açıklayacağız.

Göreve ilk olarak 1998'de geldiğimizde karşımızda çok parçalı bir Fenerbahçe camiası vardı. 1 oy farkla kazandığım başkanlığı birleşmek için çalıştım. Ezeli rakiplerimizin rüzgarı arkasına almış olması, çamurlu zeminler, darboğaz vardı. Kolları sıvadık. İlk olarak Fenerbahçemizin taraftarlarını düşünerek tesisleşmeye başladık. Bu öyle bir hamleydi ki ezeli rakiplerimizin taraftarlarını da etkiledi. Her şeyde öncü olan Fenerbahçe, diğer takımlara yol gösterdik. Fenerbahçe'yi bir marka haline getirmek için dünyaca ünlü yıldızları getirdik. 2000-2001 şampiyonluğu ile rakiplerimizin hegemonyasına son verdik. Gün geçtikçe güçlendik. Fenerbahçe ve diğerleri diye kutuplaşma başladı. Denizli'de şampiyonluğu kaybettik. 100. Yıl ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı ile meyveleri almaya başladık.