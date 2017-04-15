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Son Dakika: Atilla Taş ve 11 şüpheli hakkında karar çıktı

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Son Dakika: Atilla Taş ve 11 şüpheli hakkında karar çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 12 şüphelinin,

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "darbe girişimi” soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen 13 kişinin hakimlikteki işlemleri sona erdi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmasına hükmetti. 

Hakimlik şüphelilerden Ali Akkuş'un ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Akkuş'un, haftada bir kez polis merkezine giderek imza atması kararı da alındı. 

- ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ SEVK YAZISI 

Zanlılar hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY şüphelilerinin, darbe girişimi esnasında, sonrası ve öncesinde örgütsel kamuoyu oluşturmak maksadıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları belirtildi. Yazıda, örgütün sadece mensupları tarafından kullanılmak üzere hazırladığı kriptografik haberleşme programı "ByLock" kullandıkları, örgütün üst düzey yöneticileri ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içinde hareket ettikleri, örgüte müzahir sendikalara üye oldukları kaydedilmişti. 

Şüphelilerin örgüte ait basın yayın kuruluşlarında aktif görev aldıkları, darbe girişimini gerçekleştiren ve halen tutuklu yargılanan FETÖ/PDY silahlı kanadıyla eylem ve fikir birliği içinde hareket ettikleri, darbe girişimi eyleminin etki ajanlığı görevini ifa ettikleri anlatılan sevk yazısında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yoğun katkıları bulunduğu vurgulanmıştı.

Yazıda, örgütün nihai hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini bozarak ele geçirme ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs eylemine katıldıkları belirtilerek, şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanması istenmişti. 

İSTANBUL AA 

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