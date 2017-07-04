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Son dakika... Ankara Üniversitesi ve Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu

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Son dakika... Ankara Üniversitesi ve Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ankara Üniversitesi personeli 31 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı. Konya'da da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yak

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na yapılan operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda 2’si kıdemli yüzbaşı, 13’ü, üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında ’Anayasa’yı ihlal, Yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, Hükümete karşı isyan, Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine bugün polis tarafından gerşekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14ÿsubay gözaltına alındı.ÿÖrgüt içinde aktif rol aldığı ileri sürülen askerlerin evinde ve üs komutanlığında çalıştığı birimlerde aramaların sürdüğü belirtildi.

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