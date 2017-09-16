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Son dakika: AKOM alarmda! Tüm çalışmalar durdurulacak...

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Son dakika: AKOM alarmda! Tüm çalışmalar durdurulacak...
Okulların açılacağı hafta ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için İstanbul genelinde çeşitli önlemler alındı. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Kazalar için yollarda 83 çekici hazır bulundurulacak.

Ders zilinin çalacağı 18 Eylül Pazartesi günü, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kent genelinde çeşitli önlemler alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Devamı zaruri çalışmalar gece vardiyasında (22.00-05.00) gerçekleştirilecek.

Kazalar için yollarda 83 çekici hazır bulundurulacak. Trafiğe çıkacak 14 bin okul servisi, pazartesi günü İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanacak. Toplu ulaşımda ek 398 araç ile 4 bin 433 sefer artışı planlandı.

Metrobüs, otobüs seferlerinde 507 bin yolcu taşınması, 338 bin aracın trafiğe çıkmaması hedefleniyor.

Metro ve tramvay hatlarında 824 sefer artışı yapılırken, metro, tramvay ek seferleri sayesinde 232 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 155 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak.

Arabalı vapurlar okulların açıldığı ilk 2 gün servis araçlarına öncelik tanıyacak. Trafik akışında sorun yaşanmaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 36 motosikletli, 71 ekip otosu ve 63 yaya personel ile toplam 241 polis görev yapacak. İlçe Emniyet Müdürlükleri de bölgelerindeki okul çevresinde trafik ve asayiş açısından tedbir alacak.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde görev yapacak. İstanbul genelindeki okullar çevresinde ara sokaklarda 215 zabıta memuru trafiğin sağlıklı işlemesine yardımcı olacak.

TOPLU ULAŞIMDA EK SEFERLER KONULDU

Öte yandan İstanbul'da okulların açılacağı gün alınacak tedbirler için, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası temsilcileri katıldı. Pazartesi günü ilgili birimlerin yetkilileri AKOM'da kriz masasında nöbette olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

Toplu ulaşımda ek seferler konulduğunu anımsatan Topbaş, yeni eğitim sezonunda tüm öğrenci ve öğretmenler ile velilere başarı diledi.

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