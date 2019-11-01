SON DAKİKA… AKDENİZ’DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Akdeniz'de Kandilli verilerine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Antalya Körfezi olan depremin derinliği 100 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13:17’de Antalya Körfezi’nde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise; Antalya Körfezi’nde meydana gelen depremin şiddetini 3.8 olarak açıkladı.