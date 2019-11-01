Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13:17’de Antalya Körfezi’nde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise; Antalya Körfezi’nde meydana gelen depremin şiddetini 3.8 olarak açıkladı.
- BIST 97.718
- Altın 277,888
- Dolar 5,7185
- Euro 6,3799
- İstanbul 14 °C
- Ankara 11 °C
- CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İZMİR’DE TOPLANDI!
- SON DAKİKA… AKDENİZ’DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
- "BUGÜNE KADAR ÖPÜŞME SAHNEM OLMADI!"
- GÖKÇE BAHADIR'IN MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU!
- HEİDİ KLUM’UN HALLOWEEN KOSTÜMÜ MİSAFİRLERİ ŞOKA UĞRATTI!
- 56 YAŞINDAKİ YONCA EVCİMİK’TEN BİKİNİLİ PERFORMANS!
- SERENAY SARIKAYA’DAN CESUR PAYLAŞIM!
- YENİ BOĞAZİÇİ YASASIYLA İBB’NİN KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ PAYI DA GİDİYOR!
- BAĞDADİ’NİN ÖZEL HİZMETLİSİ ÇANKIRI’DA YAKALANDI!
- AKP’DEN İSTİFA EDEN YENEROĞLU’NDAN MAHİR ÜNAL’A YANIT!
- MEHMET ALİ ERBİL TABURCU OLDU!
- SON DAKİKA…VAN SARAY BELEDİYE BAŞKANI HDP’Lİ CAZİYE DUMAN GÖZALTINDA!
- MAGAZİN GAZETECİLERİNİN DUAYEN AĞABEYİ ERDOĞAN SEVGİN 83 YAŞINDA VEFAT ETTİ!
- KÜRSÜDE YUMRUK! ANKARAGÜCÜ GENEL KURULUNDA ŞOK GÖRÜNTÜLER…
- SON DAKİKA… RTÜK, FARUK BİLDİRİCİ’Yİ ÜYELİKTEN ÇIKARDI!
SON DAKİKA… AKDENİZ’DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Akdeniz'de Kandilli verilerine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Antalya Körfezi olan depremin derinliği 100 kilometre olarak açıklandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İZMİR’DE TOPLANDI!İstanbul'da ilki gerçekleştirilen CHP'li büyükşehir belediye başkanları çalıştayının ikincisi İzmir'de yapıldı.
SON DAKİKA… AKDENİZ’DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!Akdeniz'de Kandilli verilerine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Antalya Körfezi olan depremin derinliği 100 kilometre olarak açıklandı.
"BUGÜNE KADAR ÖPÜŞME SAHNEM OLMADI!"Demet Akbağ, katıldığı programda şoke edici bir açıklamada bulundu.
GÖKÇE BAHADIR'IN MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU!Nişantaşı'nda sıfır makyajıyla ve giyim tarzıyla dikkat çeken Gökçe Bahadır güzelliğiyle beğeni topladı.
HEİDİ KLUM’UN HALLOWEEN KOSTÜMÜ MİSAFİRLERİ ŞOKA UĞRATTI!Cadılar Bayramı söz konusu olunca tartışmasız akla gelen ilk isim ünlü model Heidi Klum oluyor. Her sene kostümleriyle adından söz ettiren Klum, dün geceki partiye yine efsanevi bir giriş yaptı.
VİDEO GALERİ
- 14:09 - CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İZMİR’DE TOPLANDI!
- 13:55 - SON DAKİKA… AKDENİZ’DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
- 13:44 - "BUGÜNE KADAR ÖPÜŞME SAHNEM OLMADI!"
- 13:17 - GÖKÇE BAHADIR'IN MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU!
- 12:49 - HEİDİ KLUM’UN HALLOWEEN KOSTÜMÜ MİSAFİRLERİ ŞOKA UĞRATTI!
- 12:28 - 56 YAŞINDAKİ YONCA EVCİMİK’TEN BİKİNİLİ PERFORMANS!
- 12:13 - SERENAY SARIKAYA’DAN CESUR PAYLAŞIM!
- 11:58 - YENİ BOĞAZİÇİ YASASIYLA İBB’NİN KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ PAYI DA GİDİYOR!
- 11:43 - BAĞDADİ’NİN ÖZEL HİZMETLİSİ ÇANKIRI’DA YAKALANDI!
- 11:32 - AKP’DEN İSTİFA EDEN YENEROĞLU’NDAN MAHİR ÜNAL’A YANIT!
- 11:22 - MEHMET ALİ ERBİL TABURCU OLDU!
- 10:51 - SON DAKİKA…VAN SARAY BELEDİYE BAŞKANI HDP’Lİ CAZİYE DUMAN GÖZALTINDA!
- 10:39 - MAGAZİN GAZETECİLERİNİN DUAYEN AĞABEYİ ERDOĞAN SEVGİN 83 YAŞINDA VEFAT ETTİ!
- 16:56 - KÜRSÜDE YUMRUK! ANKARAGÜCÜ GENEL KURULUNDA ŞOK GÖRÜNTÜLER…
- 16:41 - SON DAKİKA… RTÜK, FARUK BİLDİRİCİ’Yİ ÜYELİKTEN ÇIKARDI!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim