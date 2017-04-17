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Son dakika: AK Parti'den flaş Erdoğan kararı

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Son dakika: AK Parti'den flaş Erdoğan kararı
Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 27-28 Nisan sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üyelik teklifi yapılacağını açıkladı

Referandumda 'evet' çıkmasıyla Cumhurbaşkanı'nın partili olmasının yolu açııldı. Resmi sonuçların Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi bir partiye üye olabilecek.

Elitaş, "27-28 Nisan’dan sonra Erdoğan’a parti üyeliği teklifi yaparız". dedi

5-0 ile 1-0 ARASINDA BİR FARK YOKTUR 3 PUANI ALDIK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, anayasa değişikliği için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51.4 ile evet oyunun çıkmasının partide hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığı sorusunu 5-0 ile 1-0 arasında pek fark yoktur. Biz 3 puanı aldık başarıyı ortaya koymuş olduk. TBMM'de görüşülürken sözde kararda milletindir dedik. Millet kararını açık ve net verdi. Sonuç evet çıktı. Yüzde 51.4, yüzde 48.6'dan büyüktür. Bundan 6-7 ay önce cumhurbaşkanlığı sistemine yüzde 35'i evet diyen halkın yüzde 51.4 oyla evet demesi bu konuyu anlatan Ak Parti temsilcilerinin ne kadar başarılı olduğunun göstergesidir. Bundan sonra buna herkesin saygı duyması gerekir. Hayır oyları evetten bir fazla çıksaydı buna da saygı duymak gerekirdi. Bu tartışmalara her bir oya yapılan saygısızlık anlamına gelir. Her bir oy bizim için kutsal değerlidir." diye yanıtladı.

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