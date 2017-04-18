Son dakika…. AGİT heyeti başkanı: Bizi Türk yetkililer çağırdı

AGİT temsilcilerinden oluşan bir grup, bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK)geldi ve hazırladıkları ön raporu sundu. YSK çıkışında basının sorularına yanıt veren heyet başkanı, Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine, ""Buraya Türk yetkililerinin daveti

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve DKİHB (Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu) Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta ve beraberindekiler ön raporu sunmak için saat 11.00 sıralarında Yüksek Seçim Kurulu’na geldi.

“NİHAİ RAPORUMUZ 8 HAFTA SONRA YAYINLANACAK”

AGİT/DKİHB Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta ve beraberindekiler Yüksek Seçim Kurulu’na gelerek referandum ön raporlarını sundu. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zulueta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AGİT raporuna olan eleştirilerinin sorulması üzerine, “Buraya Türk yetkililerinin daveti üzerine geldik. Görevimizi tamamladık. Bu konuda yorumum yok” ifadelerini kullandı.

Zulueta, “Nihai raporumuz 8 hafta sonra yayınlanacak. Bugün buraya nezaket ziyaretinde bulunduk. Raporumuzun bir kopyasını YSK ile paylaştık. Bu süreçte bize sağladıkları destek, işbirliği için teşekkür etmek üzere buradaydık” diye konuştu.

ÖN RAPOR BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

AGİT ve Avrupa Konseyi gözlemcileri tarafından dün 16 Nisan referandumuna dair yayınlanan ve hükümetin büyük tepkisini çeken ön raporda, “YSK’nın tam da oy verme günü yayınladığı karar, oyların geçerliliğine ilişkin kriteri değiştirdi. Bu durum hem mevcut yasayla çelişti hem de seçimlerin hukukiliği konusundaki önemli bir garantiyi ortadan kaldırdı” denilmişti.

Dışişleri Bakanlığı, AGİT’in referandum raporuna sert tepki göstererek, “Siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karşılandı. Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı yorumu kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN: SÜR EŞEĞİNİ NİĞDE’YE

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda dün akşam yaptığı konuşmada AGİT’in açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, “AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Kendilerine göre rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş. Önce haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Onu siz benim külahıma anlatın. Seçimlere gölge düşürme yarışına girmeyin. Artık sür eşeği Niğde'ye. Bizim sözümüz bu. Niğdeli kardeşimiz size ne diyeceğini iyi bilir.”