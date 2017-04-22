  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAÇukurlarına gömüldüler!

Son dakika: Afgan askeri üssüne saldırıda 140 asker öldü

»
Son dakika: Afgan askeri üssüne saldırıda 140 asker öldü
Reuters: Afgan askeri üssüne saldırıda 140 asker öldü. Mezar-ı Şerif yakınlarındaki üsse saldırıyı Taliban üstlendi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Taliban'ın, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehri yakınlarındaki Afgan ordusunda ait bir kampa saldırı düzenleyip aralarında Afgan askerleri ve sivillerin bulunduğu 140'den fazla kişiyi öldürdüğünü açıkladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, saldırının Belh iline bağlı Mezar-ı Şerif şehrine yakın Şahin Kampı'na yönelik olduğunu söyledi.
Saldırıda 140'den fazla can kaybının yaşandığını ifade eden Thomas, "Görünüşe göre saldırı, içinde Afgan askerlerinin ve muhtemelen sivillerin de olduğu bir cami ve yemekhaneye yönelikti" dedi.
Saldırı ile ilgili bilgilerin gelmeye devam ettiğini ifade eden John Thomas, söz konusu saldırıda hiç bir ABD ve koalisyon askerinin hayatını kaybetmediğini ve yaralanmadığını kaydetti.
Taliban saldırısına karşılık veren Afgan askerlerinin de Taliban mensubu bir kaç kişiyi öldürdüğünü ifade eden Thomas, ABD'nin bölgeye askeri destek yapmaya başladığını da belirtti.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'dan ABD'ye: Nükleer füze için kimseden izin almayız16 Nisan 2017 Pazar 08:21
  • Başsavcılık ABD’li önemli isimler hakkında soruşturma başlattı15 Nisan 2017 Cumartesi 15:49
  • Almanya'yı sarsan saldırıda sürpriz gelişme15 Nisan 2017 Cumartesi 15:14
  • Bombaların babası mı yoksa anası mı daha güçlü15 Nisan 2017 Cumartesi 08:43
  • ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle15 Nisan 2017 Cumartesi 08:28
  • G7 ülkelerinden kritik Esed kararı!11 Nisan 2017 Salı 13:18
  • ABD'den yeni saldırı sinyali11 Nisan 2017 Salı 11:17
  • Son dakika… Sular ısınıyor: Kuzey Kore ABD’ye meydan okudu11 Nisan 2017 Salı 09:44
  • İdlib'te fosfor gazı saldırısı11 Nisan 2017 Salı 09:40
  • Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var...10 Nisan 2017 Pazartesi 21:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim