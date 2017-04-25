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Son dakika... 'Adil Öksüz ve Fikri Işık darbeden önce görüştü' iddiasına dava geliyor

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Son dakika... 'Adil Öksüz ve Fikri Işık darbeden önce görüştü' iddiasına dava geliyor
CHP milletvekili Eren Erdem, Bakan Fikri Işık'ın 14 Temmuz'da Sakarya'da Adil Öksüz'le görüştüğünü, bu görüşmenin görüntülerinin bulunduğunu iddia etmişti. Bakan Işık, Erdem'e dava açıyor. Bakanlığın Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada "CHP İstanbul

 

Tele1 Televizyonunda dün akşam Ümit Zileli'nin Pusula programında konuşan CHP milletvekili Eren Erdem, Bakan Fikri Işık'ın 14 Temmuz'da Sakarya'da Adil Öksüz'le görüştüğünü, bu görüşmenin görüntülerinin bulunduğunu ve görüntülerin kimde olduğuna ilişkin MİT'in bilgisi olduğunu iddia etti. 

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DELİ SAÇMASI İDDİALAR

 Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği, Eren Erdem'in iddialarına ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: 

"CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in  Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır."

 

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