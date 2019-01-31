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Son dakika Adanan da korkunç kaza çok sayı da ölü ve yaralı var

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Son dakika Adanan da korkunç kaza çok sayı da ölü ve yaralı var
Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpma sonucu asker Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu’nda meydana geldi. Karataş ilçesinde askere gidecek Haydar Ateş’i yolcu etmek için Karataş Belediyesi’nden midibüs ayarlayan yakınları, il merkezine gitmek için yola çıktı. Yüreğir ilçesine geldiklerinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen midibüs, iddiaya göre ters yönden gelen İbrahim Ç.’nin kullandığı iş makinesiyle çarpışıp, devrildi.

Can pazarının yaşandığı kazada ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, devrilen midibüsün altında kalanlar ise itfaiye erleri tarafından çıkartıldı.

ASKERE UĞURLANIRKEN KAZADA ÖLDÜ

Midibüsün altında kalanlardan askere yolcu edilmek için yola çıkılan Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım’ın öldüğü belirlendi. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Kazada yaralanan 13 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.
ÇEVREDE TOPLANANLAR ÇALIŞMALARI ENGELLEDİ

Kaza sonrası olay yerinde toplanan onlarca vatandaş, itfaiye ve sağlık ekibinin çalışmasını zorlaştırdı. Kaza yerine sevk edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürülüğü’ne bağlı polisler, vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı.b

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