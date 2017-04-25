  • BIST 93.784
  • Altın 146,168
  • Dolar 3,5775
  • Euro 3,8989
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKonut satışında mart ayı rekoru

Son dakika... ABD'nin nükleer denizaltısı yanaştı! Kuzey Kore tatbikata başladı

»
Son dakika... ABD'nin nükleer denizaltısı yanaştı! Kuzey Kore tatbikata başladı
Kuzey Kore-ABD dalaşında yeni sayfa açılıyor, uçak gemisi bölgeye ulaşmadan nükleer denizaltı Güney Kore kıyısına vardı. Denizaltı nükleer füzelerin yanında 154 Tomahawk füzesi ve 60 adet özel kuvvetler askeri taşıyor.

Gelişmeden dakikalar sonra Kuzey Kore'nin gerçek mermilerle tatbikata başladığı duyuruldu. Ülkede bugün ordunun kuruluşu kutlanıyor, Kim Jong-un'un bir balistik füze testi yapma ihtimali de var.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği son fotoğraflarda, ABD'nin casus uçakları havalanıp Kuzey Kore üstünde uçuyor.

ABD ve Kuzey Kore'yi nükleer savaşın eşiğine getiren gerilimin dinmesinden günler sonra Pentagon'un Kore Yarımadası'na gönderdiği denizaltı Busan limanına ulaştı. Nükleer USS Michigan denizaltısının ilk fotoğrafları, saatler önce geldi. Denizaltı nükleer füzelerin yanında 154 Tomahawk füzesi ve 60 adet özel kuvvetler askeri taşıyor. 

USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemileri de kısa sürede bölgeye ulaşacak.

Kuzey Kore ise ordunun 85'inci kuruluş yıldönümünü dev bir askeri tatbikatla kutluyor. Güney Kore, düşman kardeşinin gerçek mermilerle Wonsan kenti çevresinde tatbikata başladığını doğruladı. Kim Jong-un'un kutlamalarda bir balistik füze testi yapma ihtimali de var.

Resmi açıklamaya göre, Güney Kore ordusu Kuzey'in askeri hareketliliğini yakından izliyor.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği son fotoğraflarda, ABD'nin casus uçakları havalanıp Kuzey Kore üstünde uçuyor. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ise askeri geçit töreni var, Kim Jong-un mutlu pozlar veriyor.

15 Nisan'daki Güneşin Günü kutlamalarında bir füze test edilmiş ancak fırlatıldıktan kısa süre sonra infilak etmişti.

Bütün dünya ile dalga geçtiler

ABD Başkanı Donald Trump, başını USS Carl Vinson uçak gemisinin çektiği filonun Kore açıklarına gönderildiğini söyleyince kıyamet kopmuştu. Pyongyang yönetimi, savaş gemilerine nükleer karşılık vereceğini duyurmuş, bütün dünya diken üstünde günler geçirmişti. Ancak daha sonra ABD gemilerinin aslında Kore Yarımadası'na yollanmadığı ortaya çıktı. Gemiler taraflar birbirilerine tehditler savururken, aslında tam ters bir rotada ilerliyordu.

Karşılıklı tehditler

Trump yönetimi, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı stratejik sabrının sonuna geldiğini birçok kez duyurdu, savaşın masada olduğunu açıkça ilan etti. Kim Jong-un ise, Washington'dan gelen her açıklamaya daha sert yanıt verdi, ülkesinin bir savaşa hazır olduğunu söyledi.

Çin devrede

Tansiyonun zirve yaptığı dönemde sonuncusu dün olmak üzere ABD ve Çin arasında birçok görüşme gerçekleşti. Washington, Pekin yönetiminden müttefiki Kuzey Kore üstünde baskı kurmasını istiyor. Geçen haftalarda Çin'in resmi gazetelerinde açık bir şekilde Pyongyang'ı uyaran haberler yer aldı, bir hata yapılmamasını isteyen Pekin nükleer faaliyetlerin durdurulmasını talep etti.

Çin ayrıca doğu komşusunun sınırına 150 bin asker gönderdi. Rusya'nın da bölgeye asker sevk ettiği görüntüler yayınlandı ancak Moskova yönetimi bu haberleri yalanladı.

Pyongyang yönetimi, son aylarda peş peşe füze denemeleri gerçekleştirdi ve füzelerden bazıları Japon Denizi'ne düştü. 6 Mart'ta aynı anda fırlatılan dört balistik füze denize düşmeden önce yaklaşık bin kilometre uçmuştu. Söz konusu denemeden saatler sonra ABD Güney Kore'ye füze savunma sistemi THAAD'ı yerleştirmişti.

Kuzey Kore, son nükleer denemesini geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde yaptı. Birleşmiş Milletler kararları, Pyongyang yönetiminin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesini yasaklıyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Savunma Bakanı saldırıdan sonra helikopterle uçtu24 Nisan 2017 Pazartesi 15:15
  • Venezuela’da Maduro geri adım attı24 Nisan 2017 Pazartesi 14:47
  • Pence: ABD uçak gemisi bu ayın sonuna kadar Kore’ye ulaşacak!23 Nisan 2017 Pazar 07:21
  • Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’den ‘Türkiye’ açıklaması22 Nisan 2017 Cumartesi 15:42
  • Son dakika: Afgan askeri üssüne saldırıda 140 asker öldü22 Nisan 2017 Cumartesi 09:02
  • New York temsilcimiz Zuhal Şengül'ün Gözlemleri18 Nisan 2017 Salı 15:41
  • Son dakika... İngiltere'den erken seçim kararı!18 Nisan 2017 Salı 15:15
  • İran medyası bile bu başlıkları attı17 Nisan 2017 Pazartesi 15:46
  • Merkel'den son dakika referandum açıklaması17 Nisan 2017 Pazartesi 13:16
  • Son dakika - Suriye'de tahliye konvoyu yakınında patlama!16 Nisan 2017 Pazar 08:46
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim