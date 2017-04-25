Son dakika... ABD'nin nükleer denizaltısı yanaştı! Kuzey Kore tatbikata başladı

Kuzey Kore-ABD dalaşında yeni sayfa açılıyor, uçak gemisi bölgeye ulaşmadan nükleer denizaltı Güney Kore kıyısına vardı. Denizaltı nükleer füzelerin yanında 154 Tomahawk füzesi ve 60 adet özel kuvvetler askeri taşıyor.

Gelişmeden dakikalar sonra Kuzey Kore'nin gerçek mermilerle tatbikata başladığı duyuruldu. Ülkede bugün ordunun kuruluşu kutlanıyor, Kim Jong-un'un bir balistik füze testi yapma ihtimali de var.



Uluslararası haber ajanslarının geçtiği son fotoğraflarda, ABD'nin casus uçakları havalanıp Kuzey Kore üstünde uçuyor.

ABD ve Kuzey Kore'yi nükleer savaşın eşiğine getiren gerilimin dinmesinden günler sonra Pentagon'un Kore Yarımadası'na gönderdiği denizaltı Busan limanına ulaştı. Nükleer USS Michigan denizaltısının ilk fotoğrafları, saatler önce geldi. Denizaltı nükleer füzelerin yanında 154 Tomahawk füzesi ve 60 adet özel kuvvetler askeri taşıyor.

USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemileri de kısa sürede bölgeye ulaşacak.

Kuzey Kore ise ordunun 85'inci kuruluş yıldönümünü dev bir askeri tatbikatla kutluyor. Güney Kore, düşman kardeşinin gerçek mermilerle Wonsan kenti çevresinde tatbikata başladığını doğruladı. Kim Jong-un'un kutlamalarda bir balistik füze testi yapma ihtimali de var.

Resmi açıklamaya göre, Güney Kore ordusu Kuzey'in askeri hareketliliğini yakından izliyor.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği son fotoğraflarda, ABD'nin casus uçakları havalanıp Kuzey Kore üstünde uçuyor. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ise askeri geçit töreni var, Kim Jong-un mutlu pozlar veriyor.

15 Nisan'daki Güneşin Günü kutlamalarında bir füze test edilmiş ancak fırlatıldıktan kısa süre sonra infilak etmişti.

Bütün dünya ile dalga geçtiler

ABD Başkanı Donald Trump, başını USS Carl Vinson uçak gemisinin çektiği filonun Kore açıklarına gönderildiğini söyleyince kıyamet kopmuştu. Pyongyang yönetimi, savaş gemilerine nükleer karşılık vereceğini duyurmuş, bütün dünya diken üstünde günler geçirmişti. Ancak daha sonra ABD gemilerinin aslında Kore Yarımadası'na yollanmadığı ortaya çıktı. Gemiler taraflar birbirilerine tehditler savururken, aslında tam ters bir rotada ilerliyordu.

Karşılıklı tehditler

Trump yönetimi, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı stratejik sabrının sonuna geldiğini birçok kez duyurdu, savaşın masada olduğunu açıkça ilan etti. Kim Jong-un ise, Washington'dan gelen her açıklamaya daha sert yanıt verdi, ülkesinin bir savaşa hazır olduğunu söyledi.

Çin devrede

Tansiyonun zirve yaptığı dönemde sonuncusu dün olmak üzere ABD ve Çin arasında birçok görüşme gerçekleşti. Washington, Pekin yönetiminden müttefiki Kuzey Kore üstünde baskı kurmasını istiyor. Geçen haftalarda Çin'in resmi gazetelerinde açık bir şekilde Pyongyang'ı uyaran haberler yer aldı, bir hata yapılmamasını isteyen Pekin nükleer faaliyetlerin durdurulmasını talep etti.

Çin ayrıca doğu komşusunun sınırına 150 bin asker gönderdi. Rusya'nın da bölgeye asker sevk ettiği görüntüler yayınlandı ancak Moskova yönetimi bu haberleri yalanladı.

Pyongyang yönetimi, son aylarda peş peşe füze denemeleri gerçekleştirdi ve füzelerden bazıları Japon Denizi'ne düştü. 6 Mart'ta aynı anda fırlatılan dört balistik füze denize düşmeden önce yaklaşık bin kilometre uçmuştu. Söz konusu denemeden saatler sonra ABD Güney Kore'ye füze savunma sistemi THAAD'ı yerleştirmişti.

Kuzey Kore, son nükleer denemesini geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde yaptı. Birleşmiş Milletler kararları, Pyongyang yönetiminin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesini yasaklıyor.