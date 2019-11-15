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SON DAKİKA… ABD’DEN YAPTIRIMLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

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SON DAKİKA… ABD’DEN YAPTIRIMLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!
ABD Senatosu'na bağlı Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch, Kongre üyelerinin Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım öngören tasarıyı geçirmelerini istemediğini söyledi.

Ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Risch, “Muhtemelen, yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi” ifadesini kullandı.

Reuters’ın haberine göre; Risch, “ABD’nin bu ilişkinin (Ankara-Washington) altını oymak istemiyor, fakat o silah satışı tamamlanmamalı” dedi.

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Senatör Jim Risch, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılan beş Cumhuriyetçi’den biriydi.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldikten sonra Türkiye açısından oldukça kritik bir hamlede bulunmuştu.

Graham, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşanan 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak kabul eden ve Temsilciler Meclisi’nde 29 Ekim’de yapılan oylamayla kabul edilen tasarının Senato’da görüşülmesini engellemişti.

Lindsey Graham, “Senatörler tarihi ballandırmamalı ya da onu yeniden yazmamalı” diyerek tasarının Senato’da görüşülmesini bloke etmişti.

ABD’de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ve Suriye’nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtına karşı harekete geçmişti.

Aralarında Cumhuriyetçi Jim Risch ve Demokrat Bob Menendez’in de bulunduğu Kongre üyeleri, Türkiye’ye yaptırım öngören tasarılar hazırlamıştı.

Öte yandan, Washington Yönetimi, S-400’ler nedeniyle Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmıştı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulamak istemediğini birçok kez dile getirmiş, bu durumdan selefi Barack Obama’yı sorumlu tutmuştu.

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