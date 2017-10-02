Son dakika! ABD'de silahlı saldırı.. Yetkililer açıkladı: 20 ölü, 100'den fazla yaralı

ABD'nin Las Vegas kentindeki bir konsere silahlı saldırı düzenlendi... Saldırgan otelin 32. katından kalabalığın üzerine ağır silahla ateş açtı. Korkunç saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti ve 100'den fazla kişi yaralandı.

Las Vegas polisi ABD'nin Las Vegas kentinde Route 91 Harvest isimli müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin öldüğü ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.



Ölenler arasında polis memurlarının da olabileceğine dikkati çeken Lombardo, yaralanan 2 polisin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Lombardo, yaralı polislerden birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.



Lombardo, görgü tanıklarının yukarıdan ateş açıldığını belirtmesi üzerine saldırganın Mandalay Bay Oteli'nin 32. katında bulunduğunun belirlendiğini söyledi.



Otelin 29. katından sonrasını boşaltan polisin saldırganı vurarak öldürdüğüne işaret eden Lombardo, saldırganın bölge sakini olduğuna kaydetti. Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Yalnız kurt dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz." diye konuştu.



Bu arada polis, saldırganın Asya kökenli olduğu tahmin edilen Marilou Danley adında arkadaşını bulmaya çalışıyor.



Saldırı nedeniyle bir süre kapatılan Las Vegas McCarran Havaalanı, kısmen uçuşlara açıldı.

NELER YAŞANDI?

ABD'nin Las Vegas kentinde otellerin bulunduğu alanda düzenlenen bir müzik festivalinde en az bir kişinin ateş açması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Bir hastane sözcüsü, hastaneye kaldırılanlardan en az 14'ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı. Sözcü, yaralıların hepsinde kurşun yarası olduğunu söyledi.





Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otomatik silah sesleri duyuluyor ve çok sayıda kişinin alandan koşarak çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Yetkililer, saldırı sonrası Las Vegas'ın bazı yerlerine girişleri kapattı.

OTELİN 32. KATINDA ATEŞ

Reuters haber ajansı, silahlı bir kişinin ilk etapta Mandalay Bay Resort isimli otelin 32'inci katında güvenlik görevlileri ve polise ateş açtığını duyurdu. Los Angeles polisi, saldırıyı bir kişinin düzenlediğini açıkladı.

Las Vegas polisi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir şüphelinin vurularak ele geçirildiğini doğruluyoruz. Aktif araştırmalarımız sürdüğü için sahil şeridinden uzak durmaya özen gösteriniz" denildi.

'PAYLAŞIM YAPMAYIN UYARISI'

Polis, insanların saldırının gerçekleştiği bölgeden kaçınması gerektiğini duyurdu. Bölgede bulunanlardan olaya ilişkin sosyal medya paylaşımı yapmamalarını talep etti.