Son dakika... ABD Kuzey Kore'yi uyardı! 'Gerekirse askeri güç kullanacağız...'

Pyongyang'ın ilk uzun menzilli kıtalararası füzeyi başarıyla fırlatması üzerine Birleşmiş Milletler'i acil toplantıya çağıran Washington, askeri seçeneği ihtimal dışı görmüyor. ABD'nin BM Büyükelçisi Haley, Kuzey Kore'yi vurabileceklerini söyledi.

Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi karşısında çaresiz kalan ABD, bir kez daha savaştan söz etti. ABD'nin acil çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) krizi masaya yatırırken, Rusya yeni yaptırım planına sıcak bakmıyor. ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, gerekirse Kuzey Kore'ye karşı askeri güç kullanılabileceğini açıkladı.

Uzun menzilli kıtalararası Hwasong-14 füzesinin fırlatılmasıyla diplomatik çözüm yolunun hızlı bir şekilde tıkandığını belirten Haley, "ABD, kendimizi ve müttefiklerimizi korumak için tüm kapasitesini kullanmaya hazırdır. İmkânlarımızdan biri de kayda değer askeri gücümüzdür. Eğer kullanmamız gerekirse bunu kullanacağız ancak bu yönde gitmemek gerektiğini tercih ediyoruz" dedi.



BM Büyükelçisi Haley, yeni füze testiyle dünyanın daha tehlikeli bir yer haline geldiğini de vurguladı.

Washington yönetimi, ayrıca Pyongyang yönetimine yaptırımları sıkılaştıran yeni bir tasarı sunmaya hazırlanıyor. Tasarıya tüm üyelerin desteğini beklediklerini aktaran Nikki Haley, "Eğer birlik olursak hala bir felaketi önleyebiliriz" ifadesini kullandı.

'ABD ile ticaret yapmayı beklemeyin'

Haley'in verdiği bilgiye göre, Kuzey Kore'ye karşı ticari kısıtlamalara da gidilebilir. Pyongyang yönetimiyle ticari bağlarını sürdüren ülkeleri uyaran BM büyükelçisi, söz konusu ülkelerin ABD ile ticaret yapma şanslarının bulunmadığını vurguladı.

Nikki Haley, "Bu yasa dışı rejimle ticaret yapmayı seçen tüm ülkeleri de takip edeceğiz" diye konuştu.

ABD'nin masaya getirdiği öneriler Fransa ve İngiltere tarafından destek buldu.

Rusya sıcak bakmıyor

Çin'le anlaşarak kendi planını kabul ettiren Rusya ise, Washington'ın yeni yaptırım planına sıcak bakmıyor. Rusya'nın BM büyükelçisi yardımcısı Vladimir Safronkov, daha önce Vladimir Putin'in gündeme getirdiği Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetlerine son verme, buna karşılık ABD ve Güney Kore'ye askeri tatbikatlardan kaçınma çağrısını yineledi.

Kuzey Kore'nin füze yapımında kilometre taşları

BBC Türkçe

Kuzey Kore'nin füze programı 1976 yılında Mısır'dan gelen ilk paket Scud füzeleri ile başladı.

1984 yılında kendi tasarımları olan Hwasong'lar yapıldı. Bin kilometre menzili olan bu füzeler konvansiyonel, kimyasal ya da biyolojik savaş başlığı taşıyordu.

Hwasong'dan 1300 kilometre menzile sahip Nodong tasarımı üretildi.

2016 yılında Stratejik Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü'nün analizinde füzelerin 'Güney Kore'nin tümünü ve Japonya'nın büyük bir kısmını vurma' kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Daha güçlü kapasiteye sahip olan Musudan füzeleri geliştirildi ve bu füzeler 2016 yılında test edildi.

Ne kadar uzağa gidebilecekleri ise kaynaklara göre değişiyor, İsrailistihbaratı 2 bin 500 kilometre derken Amerikan Füze Savunma Ajansı 3 bin 200 kilometre diyor. Başka kaynaklar ise 4 bin kilometre olabileceğini aktarıyor.

Ağustos 2016'da ise Pukguksong adında bir denizaltında bulunan 'yüzeyden yüzeye, orta menzilden uzun menzile' füzelerin test edildiği belirtildi.

4 Temmuz'da kıtalar arası füze denendiğinin açıklanması ise Pukguksong füzelerinin bir adım öteye taşınarak ABD'nin bir nükleer savaş başlığı ile tehdit edilebileceği anlamına geliyor.

Pentagon doğruladı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da, Kuzey Kore'nin ilk kez 5 bin 500 kilometrenin üzerine çıkan bir kıtalararası balistik füzeyi denediğini doğruladı.

Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, "Kuzey Kore bu tip bir füzeyi ilk kez deniyor. Bu Kıtalararası Balistik Füze (ICBM), Kuzey Kore'nin daha önce denediği tüm balistik füzelerden uzun bir menzile ulaştı, 37 dakika boyunca takip ettik" dedi.

Füzenin resimlerinde iki parça olduğunun ve savaş başlığı taşıdığının görüldüğünü anlatan Davis, "Daha önce gördüğümüz füzelerden biri değildi" diye konuştu.

Sözcü Davis'e göre fırlatılan füzenin ABD'yi vurabilmesi için nükleer başlık, atmosfere geri giriş sistemleri ve taktiksel yatay uçuş sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor: "Bunları henüz görmedik ancak çok açık bir şekilde bunlar üzerinde çalışıyorlar. Bunların peşindeler. Bu, onlar için amansız bir araştırma sürecidir" ifadesini kullandı.

ABD hava, kara ve denizde konuşlu sensör ve radar sistemleriyle dünya üzerinde fırlatılan her türlü füzeyi tespit ve takip edebiliyor.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, uzun menzilli kıtalararası balistik füzenin 39 dakika havada kaldığını ve 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığını duyurmuştu. ABD ve Güney Kore ise, 930 kilometre mesafe kateden füzenin Japon denizine düştüğünü belirtmişti.

Bir önceki büyük test

Kuzey Kore, Mayıs ayının ortasında o zamana kadarki en uzun menzilli füzesini denemişti. Nükleer başlık taşıyabilen Hwasong-12 isimli füze, 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşmış ve 787 kilometre katetmişti. Füze, ABD'nin PasifikOkyanusu'nda yer alan Guam Adası'ndaki üssünü vurabiliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı şimdiden 10'u çoktan geçti, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri giderek artıyor.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze. Yaptırımlar arasına son dönemde değerli madenlerin ihracının yasaklanması da eklendi.

Ürküten harita

Amerikan özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin hangi ülkeleri tehdit ettiğini gösteren yeni bir harita yayınladı. Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un haritasına göre, 8 bin kilometre menzili bulunan Taepodong 2 füzesi Türkiye, Almanya, İngiltere ile birlikte ABD'nin batı eyaletlerini de vurabilir. Füze henüz tamamlanmadı, Kuzey Koreli mühendisler proje üstünde çalışıyor.