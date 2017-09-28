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Son dakika... ABD füzelerle saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Son dakika... ABD füzelerle saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afganistan'da havalimanına inen ABD Savunma Bakanı ve NATO Genel Sekreteri'ni hedefleyen roket saldırılarının ardından, savaş uçakları havalandı. Jetlerden atılan füzelerden biri yanlışlıkla sivillerin yaşadığı evi vurdu, can kayıplarını NATO duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Savunma Bakanı James Mattis'in havaalanına indiği dakikalarda gerçekleşen roketli saldırıya, ABD jetleri füzelerle yanıt verdi.

Ancak savaş uçaklarından ateşlenen füzelerden biri hatalı çalışınca sivillerin yaşadığı evi vurdu. Afganistan'daki NATO misyonu Resolute Support-Kararlı Destek, can kayıplarının olduğunu duyurdu.

Füzelerden birinin trajik bir şekilde hatalı çalıştığını dile getiren Kararlı Destek, derin pişmanlık duyulduğunu belirtti. Tam olarak kaç kişinin öldüğü açıklamada yer almazken, soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

'Kuduz köpek' lakaplı ABD Dışişleri Bakanı James Mattis ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün uçaktan indikten hemen sonra Kabil Havalimanı’nda füze sesleri duyulmuştu. Afgan yetkililer havalimanına altı adet havan topu düştüğünü söyledi.

Operasyona girişen Afgan ve ABD'li askerler, üç saldırganı bir evde kıstırdı. Saldırganların öldürüldüğü evde bir sivil de yaşamını yitirdi.

Hem Taliban hem de IŞİD'in üstlendiği saldırının ardından havalimanı boşaltılmış ve tüm uçuşlar iptal edilmişti.

Bir dönem tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi planlayan ABD'nin halihazırda 8 binden fazla kuvveti var.

ABD'nin Afganistan'ı işgalinden 16 yıl sonra Afgan hükümeti ülkenin yalnızca yüzde 60'ını kontrolünde tutabiliyor.

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