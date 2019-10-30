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SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

SON DAKİKA… ABD BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI!

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SON DAKİKA… ABD BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI!
ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanarak kabul edilen skandal yasa tasarıları Ankara'da sıcak gelişme yaşattı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi’nin oyladığı iki skandal yasa tasarısı sonrasında sıcak gelişmeler yaşanıyor…

Dışişleri Bakanlığı, göreve yakın zaman önce başlayan ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ın Dışişlerİ Bakanlığı’na çağrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı gelişmeyi, “ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır” şeklinde duyurdu.

Ankara’nın çok sert bir dille eleştirdiği tasarıların yürürlüğe girmesi için parlamentonun diğer kanadı olan Senato’da da onaylanması gerekiyor. Ancak Senato takviminde bu konularda herhangi bir oylama görünmüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanarak kabul edilen skandal yasa tasarılarıyla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "Bizim için yok hükmünde bir karar. Oyunlarını bozduk, intikam alıyorlar. Amerikan elçisini çağırdık, rahatsızlığımızı ilettik" dedi.

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